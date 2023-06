Canais de YouTube baianos para se informar e se entreter

O podcast baiano PodQuatro foca em debater temas como arte, cultura, empreendedorismo e sociedade com os seus convidados. Ideais para quem busca por entretenimento e informação, as conversas também englobam segredos ainda não revelados e ângulos das vidas pessoais de cada entrevistado. Além dos famosos, médicos renomados e outros profissionais passam pelo canal de YouTube, deixando dicas e alertas. O projeto vem ganhando destaque em solo baiano e já recebeu celebridades como Tania Toko (Ó Paí Ó; atriz), Renato Piaba (Comediante), Sarajane (Cantora), Lukas Lelé (influencer e ex-baterista da Said Bamba), Guga Wala (Ator) e Duda Maryá (Influencer).

2. Jhordan Matheus | @ojhordanmatheus

Jhordan, também conhecido como Rasta, é um talentoso ator e comediante soteropolitano que está fazendo sucesso no YouTube. Sua ascensão na internet se dá por meio de vídeos de Stand Up, nos quais ele brilha com seu humor cativante e autêntico. Além de suas apresentações, Jhordan é reconhecido por seu papel marcante no filme "Capitães de Areia", dirigido por Cecília Amado e inspirado no romance de Jorge Amado. Em sua atuação, ele interpreta Boa Vida, um jovem que vive nas ruas junto a um grupo de adolescentes abandonados, deixando sua marca na tela com sua habilidade artística.

3. Fala Dantas | @faladantas

A soteropolitana Jessica Dantas se destaca como uma especialista em beleza e moda. Com uma trajetória de 10 anos como influenciadora, ela conquistou parcerias com marcas renomadas e atualmente possui um canal com 1,39 milhão de inscritos, além de uma base de mais de 470 mil seguidores nas redes sociais. Seu conhecimento e estilo único têm cativado uma ampla audiência, consolidando sua posição como uma influenciadora de referência no segmento.