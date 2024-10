VANESSA BRUNT

Cinco empresárias que trabalham com turismo para quem vem para a Bahia

Confira essas possibilidades para aproveitar de maneira diferente o Nordeste

Musa inspiradora de grandes canções brasileiras, a Bahia segue sendo um dos destinos turísticos que mais cresce no Brasil. No último ano, o setor de turismo foi o responsável por 9% do PIB baiano: é o que dizem os dados do IBGE. Esse crescimento reflete a importância econômica e cultural dessa atividade para o estado.

Mas não é apenas quem vem de fora que pode aproveitar esses diferenciais como turista. Nativos também podem utilizar empresas de viagens e outras possibilidades para conhecer outros lados da capital baiana e do estado como um todo.

Mulheres empreendedoras trazem seus fortes nomes e atraem pessoas de todos os locais do país para conhecerem os seus trabalhos. Do acompanhamento pela Chapada Diamantina até a produção completa de eventos e da gastronomia inovadora até tranças especiais, confira essas possibilidades para aproveitar de maneira diferente o Nordeste:

Cris Pascoli | @naturezadivina.diamantina

Cris Pascoli, instrutora da prática ThetaHealing, terapia alternativa que utiliza meditação e visualização para acessar as ondas theta do cérebro, também é guia há mais de 21 anos nas trilhas da Chapada Diamantina. Trabalhando com turismo de aventura, a amante da natureza usa seus conhecimentos regionais e terapêuticos para levar dezenas de turistas às cachoeiras, travessias e os principais atrativos da região.

Ao organizar roteiros personalizados, Cris instiga indivíduos que veem a Bahia a conhecerem as paisagens e os relevos baianos, gerando neles uma conexão pessoal com o ambiente.” Acreditamos no poder da transformação através da conexão com a natureza e como isso te leva a lugares profundos da cura, nutrição, prazer e bem-estar impactando positivamente todas as áreas da sua vida” escreveu a guia em sua página no Instagram que considera a Chapada o local perfeito para construir esse laço.

Através de sua proposta curativa e promessa de experiência multissensorial, a instrutora atrai turistas de todo o Brasil. Tanto vendedores ambulantes, quanto os empreendimentos locais são beneficiados com a chegada dos clientes de Cris, que fazem suas refeições em restaurantes e vendas da região e são envolvidos na história e cultura local sendo levados a adquirirem lembrancinhas e adereços típicos do lugar.

Lidiane Peralva | @lidianeperalvaassessoria

Para casais baianos e turistas que escolhem a Bahia como o local do casamento ou de outras festividades (como bodas), a especialista em organizar festas matrimoniais, Lidiane Peralva, oferece o serviço de Destination Wedding. Esse modelo de assessoria tem foco em atender o desejo de pessoas de outras regiões que queiram casar no estado, viabilizando a hospedagem dos noivos e da família. Com roteiros criativos para que a festa dure por mais um dia, ela participa da escolha do buffet, realiza reservas, contrata funcionários e planeja a lua de mel.

Lidiane atrai mensalmente diversos noivos para a Bahia, o que aflora o turismo na região. Assim, tanto anfitriões quanto os convidados visitam pontos turísticos, compram de empreendedores locais e movimentam a economia baiana. Ao promover em suas redes sociais os benefícios de casar na Bahia, a assessora de casamentos colabora para a valorização cultural e financeira da região.

A contratação de empresas e prestadores de serviços baianos é uma de suas ações que geram empregos e renda para os moradores locais. Desde garçons a empresas de decoração, os recursos dos noivos, que consomem da produção local, são gastos no estado. Promovendo em suas redes sociais os benefícios de casar na Bahia, a assessora de casamentos colabora para a valorização cultural e financeira da região.

Tem família que mora fora? Essa é uma chance de encantá-los em Salvador, por exemplo.

Maria Lúcia | @lucinhanegralu

A baiana de acarajé Maria Lúcia, que viralizou nas redes recentemente, ficando conhecida como Negra Lú, expõe tradições da culinária típica da Bahia e busca encontrar nos alimentos, algumas maneiras de construir sua identidade.

A empreendedora, que conquistou mais de 160 mil seguidores de todas as regiões do Brasil, conseguiu, através da rede, impulsionar não apenas o próprio negócio, como também movimentando o turismo gastronômico no estado.

Recebendo protagonismo tanto na profissão como na representativa forte que carrega como mulher, preta, baiana e empreendedora, Lucinha, com seus mais de 60 anos, se transformou em uma influenciadora digital ao criar vídeos com receitas da culinária baiana para o Instagram e Tiktok, convidando turistas de todo o país a experimentarem sua comida em Salvador, além de refeições típicas do estado.

Florella Eventos | @florellaeventos

A tradicional floricultura Florella Flores, que gerencia eventos há mais de 30 anos, segue inovando no mercado corporativo ou de festas variadas. Maria Aparecida Da Silva, a CEO, tem duas marcas: uma apenas para flores em delivery, incluindo também caixas com vinhos, chocolates e mais surpresas; e outra para o serviço de decoração floral.

Mas não para por aí. A Florella também cuida do mobiliário de cada evento e ajuda na produção geral. A empresa se dedica a criar arranjos que atendam as demandas de casamentos e outras abordagens. Essa interação pode enriquecer a experiência do visitante e estreitar sua conexão com a cultura baiana, posicionando a Florella como uma parte relevante do turismo de negócios na região, cujo conceito é estabelecer vínculos comerciais com outros indivíduos, empresas e associações, a decoração tem o poder de impressionar os convidados e causar boa impressão.

Tranças Salvador | @trancassalvador

A empresa de beleza e ancestralidade Tranças Salvador reúne trancistas a fim de atender homens e mulheres que desejam renovar o visual enquanto visitam a história das tranças afro na Bahia. Fortalecidas pela herança afro-brasileira, as formas de trançar os cabelos estão presentes desde o início da cronologia africana no estado. As tranças têm origem africana e são marcadas por significados que envolvem arte e resistência.