VANESSA BRUNT

Cinco empresas que fazem seu evento acontecer em Salvador

Com atuação consolidada em diferentes segmentos, que contribuem para a realização de eventos na capital baiana

A realização de um evento envolve diversos profissionais e etapas de produção. Em Salvador, empresas renomadas atuam nessas frentes gerando interesse nacional. Um exemplo recente foi a Imersão Mulheres com Propósito, idealizado pela escritora e apresentadora Fernanda Groba (@fernandagroba), que é realizado anualmente. O evento reúne empresárias, mentoras e profissionais de diferentes áreas para uma roda de conversa, networking e experiências voltadas ao empreendedorismo feminino. Groba conta que o processo de efetuação incluiu desde a cenografia até a identidade olfativa do ambiente. >

Uma das estratégias adotadas durante a imersão foi a escolha de brindes com conteúdo relevante. Em vez de itens promocionais convencionais, os participantes receberam a visitação da Editora Mulheres que Inspiram (@editorasmulheresqueinspiram), agregando significado à proposta do encontro. A ação também teve um viés social: parte da arrecadação foi destinada à ONG Casa da Mãe, que oferece apoio a idosos em situação de vulnerabilidade. A realização do evento contou ainda com o apoio financeiro do Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA).>