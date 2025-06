SUSTO

Mulher dá à luz sem saber que estava grávida em UPA de Salvador

Caso já é o terceiro registrado em unidade de saúde de Brotas

Diante da urgência, Dra. Lise conduziu o parto com o apoio da equipe da UPA. Às 5h03, a pequena Vitória nasceu corada, chorosa e com ótima vitalidade. A assistência neonatal foi realizada pelos médicos pediatras Dra. Luana Mascarenhas Couto e Dr. João Henrique Fonseca do Nascimento, que prestaram os primeiros cuidados com excelência.>

Emocionada, Dra. Lise também relembra um momento de fé antes do nascimento: “Antes do parto, perguntei à paciente se ela acreditava em Deus. Oramos juntas e pedimos para que tudo ocorresse bem. E assim foi. A criança nasceu saudável e o parto foi tranquilo, sem complicações”.>

A médica também ressaltou a complexidade do caso e a importância da escuta clínica e do cuidado humanizado. “Mesmo com recursos limitados, conseguimos agir com agilidade e sensibilidade. Cada minuto fez diferença. Foi um trabalho de conexão com a paciente e com toda a equipe. Vitória chegou em meio ao caos, mas nasceu em paz. Isso não tem preço”, concluiu Dra. Lise.>