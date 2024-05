VANESSA BRUNT

Cinco eventos culturais e mensais para não perder em Salvador

Livros, feiras de empreendedorismo, shows e até gastronomia

Publicado em 9 de maio de 2024 às 05:00

Livros, feiras de empreendedorismo, shows e até gastronomia. Prepare-se para descobrir uma variedade de atividades que fazem celebrações artísticas e enriquecem o cenário cultural da Bahia se repetindo mensalmente.

1. Clube do Livro da LDM | @livrarialdm

Os clubes do livro têm se destacado na capital baiana como espaços de encontro para apaixonados pela leitura, proporcionando uma experiência única de compartilhamento e reflexão sobre obras de diversos temas. Esses encontros, realizados tanto presencialmente quanto online, oferecem dinâmicas variadas, adaptadas às necessidades e interesses dos participantes.

Durante as reuniões, os membros têm a oportunidade de discutir os detalhes dos capítulos, analisar os personagens e debater o desenvolvimento da trama escolhida. Alguns clubes optam por realizar a leitura em conjunto durante os encontros, enquanto outros incentivam os participantes a chegarem com o livro já lido para promover discussões mais aprofundadas.

Em Salvador, a Livraria LDM se destaca como uma das pioneiras nesse formato de clube do livro. Luana Maldonado, Gerente de Eventos da LDM, destaca que além dos dois clubes oficiais da livraria - Clube do Livro da LDM do Bela Vista e o Clube do Livro da LDM do Paseo - eles também apoiam outros dois que acontecem no espaço.

Os clubes do livro da Livraria LDM oferecem uma oportunidade única para os amantes da leitura se conectarem, explorarem novas obras e compartilharem suas paixões literárias em um ambiente acolhedor e inspirador.

Para participar das reuniões, é simples: fique de olho nas redes sociais da LDM para saber qual livro será discutido e marque presença no encontro. A sessão do Bela Vista ocorre a cada primeira terça-feira do mês, às 19h, enquanto a do Paseo acontece todo segundo sábado do mês, às 16h.

Local: Livraria LDM - Shopping Paseo Itaigara / Shopping Bela Vista | Quando acontece: mensalmente (Conferir programação na rede social do local) | Instagram: @livrarialdm

2. Pub Casa N1 | @pubcasan1

Um Refúgio Artístico no Coração de Salvador. Em meio às ruas históricas do Forte do Barbalho, localizado em uma charmosa casa de quatro cômodos, varanda, quintal e laje coberta, o Pub Casa Nº1 tem conquistado a atenção de uma turma animada em busca de música, arte e diversão desde 2018.

Fundado pelo músico J Ribeiro e atualmente comandado por seus filhos, Caique Dantas e Duca Vasconcelos, o local respira arte em todos os cantos. Com uma decoração que mescla elementos históricos de Salvador, fotos de personalidades icônicas e capas de discos clássicos, o Pub Casa Nº1 oferece uma experiência de arte e cultura aos seus frequentadores.

O espaço, que conta com 11 mesas e cadeiras, além de sofás, é palco de uma variada programação musical. Desde a Quinta do Vinil, com o DJ Pepe Paulo, até o Pub Jam, às sextas-feiras, que reúne músicos para noites de jazz e improvisação, o Pub Casa Nº1 é conhecido por sua diversidade e qualidade musical.

Todos os sábados, artistas e bandas selecionados aguardam os apaixonados pela música e pela cultura em um espaço acolhedor e inspirador. As atrações são reveladas semanalmente nas redes sociais do estabelecimento

Com uma atmosfera única e uma programação vibrante, o Pub Casa Nº1 se tornou um verdadeiro refúgio artístico no coração de Salvador, convidando os amantes da música e da cultura a se reunirem

Local: Rua Aristides Attico, 38 - Barbalho, Salvador | Quando acontece: semanalmente (Conferir programação na rede social do local) | Instagram: @pubcasan1

A Feira Vegana Salvador, oferece muito mais do que apenas uma variedade de opções veganas. Desde sua fundação em 2017, tornou-se um espaço de encontro para aqueles que buscam alternativas éticas e sustentáveis em suas escolhas de consumo.

A feira, que acontece uma vez por mês, reúne uma diversidade de expositores que oferecem desde pratos típicos até criações gourmet, todos livres de ingredientes de origem animal. Além disso, os visitantes têm a oportunidade de explorar uma variedade de produtos artesanais, como cosméticos naturais, roupas e acessórios livres de materiais de origem animal.

Ana Paula Paixão, uma das organizadoras do evento, destaca que a Feira Vegana Salvador desempenha um papel importante na divulgação e promoção do veganismo na comunidade. Para ela, o evento não se resume apenas a oferecer produtos exclusivos, mas também a proporcionar um espaço de encontro e troca de experiências para aqueles interessados em adotar um estilo de vida mais sustentável.

Além das opções de compras, a feira oferece um ambiente de integração e conscientização. Os visitantes podem participar de rodas de conversa, oficinas para adultos e crianças, música ao vivo, poesia e outras atividades recreativas, tornando cada visita uma experiência enriquecedora e inspiradora.

Local: Parque da Cidade ou Passeio Público, Salvador (Conferir sempre na rede social da feira) | Quando acontece: mensalmente (Conferir programação na rede social da feira) | Instagram: @feiraveganasalvador

4. Rua Livre | @rualivressa

O Rua Livre é um evento que transporta os visitantes para o ambiente acolhedor das cidades do interior, com suas cadeiras espalhadas pelas calçadas, conversas animadas ecoando pelas janelas e uma variedade de delícias e artefatos à venda ao longo das ruas. Situado no Centro Histórico de Salvador, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, o evento combina uma feira de produtos artesanais e autorais, gastronomia, bate-papo, oficinas e apresentações musicais ao vivo.

Organizado pela comunidade local, movida pelo desejo de promover a economia criativa da região, o Rua Livre é um verdadeiro encontro de vizinhos, amigos e colegas. As calçadas do bairro se transformam em espaços de compartilhamento, onde os moradores abrem suas portas para receber expositores e visitantes, criando uma energia de colaboração e amizade.

O Rua Livre é conhecido por sua abordagem calorosa. Não há uma lista formal de expositores; em vez disso, os participantes são incentivados a chegar uma hora antes do evento e se organizar de forma espontânea.

As casas se tornam pontos de encontro, com pessoas pendurando suas criações aqui e ali, ajustando mesas e cadeiras conforme necessário. Essa conexão genuína com o ambiente local é parte essencial da magia da feira, tornando cada edição uma experiência autêntica.

O Rua Livre é uma celebração da cultura local, da criatividade e da comunidade, onde todos são convidados a participar e contribuir para uma experiência verdadeiramente especial.

Local: Santo Antônio Além do Carmo, Salvador | Quando acontece: não existe periodicidade (Conferir programação na rede social do evento) | Instagram: @rualivressa

5. Salvador Boa Praça | @ssaboapraca

O Salvador Boa Praça, um evento gratuito que se tornou uma marca registrada na vida cultural da cidade. O evento acontece na Praça Nossa Senhora da Assunção, situada no bairro da Pituba, em um epicentro de atividades para toda a família.

Mais do que uma simples reunião de arte, moda e delícias gastronômicas, o Boa Praça é uma celebração da diversidade e da criatividade, onde as ruas se enchem de vida e cores.

A estrutura do evento é meticulosamente planejada para proporcionar uma experiência agradável a todos os visitantes. O coração do Boa Praça é o "Mercadinho", um espaço coberto que abriga uma eclética variedade de expositores, oferecendo desde artesanatos únicos até produtos gourmet irresistíveis. Enquanto os adultos exploram as bancas, as crianças são cativadas pelo "Encontro de Slimers" e uma série de atividades lúdicas, garantindo diversão para todas as idades.

A música ressoa ao longo do dia em um palco especialmente montado para apresentações ao vivo, proporcionando uma trilha sonora agradável para o evento. Já passaram pelos palcos do Boa Praça uma constelação de talentos, incluindo nomes como Toinho Brito, o grupo teatral Stripulia, os acordes de Lucas di Fiori, a energia contagiante de Márcia Short, as melodias da Roda de Choro com Elisa Goritsky, Tio Paulinho fazendo a alegria dos pequenos, a voz marcante de Renata Bastos, a animação do Bailinho de Quinta e o reggae envolvente de Adão Negro.

Para aqueles que desejam estar sempre atualizados com as próximas datas e atrações do evento, basta seguir as redes sociais do Boa Praça e garantir seu lugar em meio a essa festa de cultura e entretenimento.