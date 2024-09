VANESSA BRUNT

Cinco influencers baianos que te ajudam a criar uma rotina mais prática

Receitas rápidas, vida saudável e dia a dia em família estão entre os temas

Vanessa Brunt

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 17:39

A Bahia é um estado conhecido por ser o berço de personalidades ímpares, todas com muita originalidade e uma presença única em cada uma delas. Nesse cenário, os influencers baianos têm se destacado nas mídias sociais ao trazerem uma visão entusiasmada da vida cotidiana.

De motoristas de aplicativos que relatam os acontecimentos diários mais inusitados até os esportistas que compartilham suas rotinas, conheça cinco influencers baianos que ajudam a criar uma rotina mais prática ao compartilhar seu dia a dia nas redes sociais:

Aleska Marinho Crédito: divulgação

1. Waleska Marinho | @waleskamarinho

Wasleka Marinho é uma Chef baiana responsável por diversos Buffets de alta gastronomia em eventos que acontecem em Salvador e região. Ela já acumula mais de 500 alunas em suas turmas.

No seu perfil, a chef de cozinha ensina diversas receitas práticas e fora dos clichês. Todas as receitas são exibidas com o passo a passo para os seus 99 mil seguidores, sendo uma fonte confiável de aprendizado para quem busca elevar os dotes culinários.

A influencer ainda divulga um dos seus cursos, a Fantástica Fábrica de Finger Foods, que são alimentos específicos para eventos e que podem ser consumidos com a mão, enquanto os convidados dançam, socializam ou se locomovem.

Keila Pinheiro Crédito: divulgação

2. Keila Pinheiro | @keilavpinheiroo

Maternidade e vida real. Esse é o conteúdo de Keila, mãe de Ayla. Sua página do Instagram, que já conta com 323k de seguidores, inclui postagens que retratam o dia a dia da mulher durante a gravidez, no pós-parto e na nova rotina enquanto mãe. Além disso, ela aborda inseguranças e desafios de uma mulher adulta.

No seu feed, é possível encontrar postagens que falam abertamente sobre a sua relação com o seu corpo e que enfatizam a importância dos corpos reais na internet. ''Sempre fui uma mulher com opiniões muito formadas, e um pensamento muito bem estabelecido sobre a vida, e de todas as coisas, uma delas sempre foi muito forte em mim, a escolha de viver a minha liberdade do jeito que me cabe”,' conta ela.

Através das redes e dos vídeos que ela compartilha, Keila Pinheiro consegue auxiliar quem busca compreender as fases da infância de uma criança na prática ou se identificar com o dia a dia real de uma família soteropolitana.

Christian Santos Crédito: divulgação

3. Christian Santos | @chriistian_sant

Quem nunca precisou, na correria do dia a dia, solicitar uma moto para chegar com mais agilidade ao destino? É cumprindo esse papel, de levar os clientes aos mais diversos locais, que Christian Santos trabalha. Em sua conta no Instagram, o rapaz relata suas experiências diárias com leveza e bom humor, e já acumula vídeos com mais de 60 mil visualizações.

O influenciador, que entrega via aplicativo de Delivery desde os 17 anos de idade, decidiu compartilhar a sua história de dedicação e inspirar pessoas com a sua trajetória até chegar ao momento atual, onde, com economias através das entregas, conseguiu conquistar uma moto CG Fan 160, que ele utiliza atualmente para gravar seus vídeos pela cidade.

É possível se inspirar em seu foco no trabalho e em sua organização para um dia mais prático.

Maju Crédito: divulgação

4. Maju | @thatsreallymaju

Maju é uma influenciadora fitness que tem como foco incentivar a prática esportiva para além dos objetivos estéticos. Mostrando os benefícios que o hábito de praticar exercícios traz para ela no dia a dia e compartilhando os resultados em diferentes modalidades, entre Jiu-jitsu, ela já acumula vídeos com mais de 110 mil visualizações.

A jovem baiana divide com seus seguidores sua rotina de musculação, assim como seus treinos de futevôlei, sua paixão por natação e, ainda, seus resultados como corredora livre ou em pequenas maratonas.

Assim, quem deseja acompanhar uma rotina produtiva e focada, pode se inspirar no perfil da esportista.

Alice Santiago Crédito: divulgação

5. Alice Santiago | @alicefazpao

O perfil @alicefazpao tem 208k de seguidores no Instagram e mais de 500 mil no Tik Tok. A responsável por ele, Alice Santiago, já fez trabalhos para marcas como Nestlé e Dr. Oetker.

O conteúdo, que começou com um experimento de transformar uma receita completa em porções reduzidas, surgiu como um desafio e hoje auxilia diversos soteropolitanos que precisam aprender a cozinhar apenas para uma pessoa.