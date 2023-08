Cinco influenciadores baianos de esportes que ajudam a ter uma vida mais leve

1. Cândida Navarro | @candidanavarro



Cândida Navarro é uma autêntica entusiasta dos esportes, mergulhando de cabeça na criação de conteúdo, principalmente quando se trata dos mais radicais ou dos náuticos. Originária da Bahia, ela não apenas compartilha perspectivas diferenciadas sobre modalidades, como kart, ciclismo e off-road, mas também se destaca por exibir uma gama de atividades pouco exploradas. Através da Sport Web Brasil, a apresentadora, que já foi também radialista, se dedica a cobrir eventos por todo o país, trazendo à tona uma visão abrangente das conquistas esportivas nacionais.

Cândida Navarro. Crédito: divulgação

Além de apresentar novas modalidades e explicar como funcionam, a influencer mostra onde adquirir equipamentos. Ao expandir o turismo esportivo, de aventura e de experiência pelo Brasil, ela leva os seus seguidores à viagens por locais onde essas atividades são praticadas com fervor. Assim, indica, ainda, destinos e novas experiências.

Com um misto de paixão, experiência e determinação, Cândida Navarro dá vida à adrenalina e à diversidade que permeiam o universo esportivo, inspirando tanto os veteranos quanto os novatos a mergulhar no cenário empolgante dos esportes radicais. Seu comprometimento genuíno cria um impacto duradouro, incentivando uma apreciação mais profunda e uma participação mais ativa em toda a amplitude da cultura esportiva, enquanto promove as belezas e emoções que o turismo esportivo e de aventura têm a oferecer no Brasil.

2. Keno Marley | @keno_marley1

Keno Marley deu início a sua jornada no mundo do boxe em Conceição do Almeida, na Bahia. Junto com seu irmão, ele deu os primeiros passos nesse esporte através de filmes e documentários que contavam a história de boxeadores. De acordo com Keno, depois de participar da sua primeira luta no grupo de escoteiros, ele se viu irremediavelmente envolvido pelo mundo do boxe.

Keno Marley. Crédito: reprodução instagram

Em seu perfil, Keno destaca seus treinos e triunfos em lutas, mostrando os movimentos e a preparação de um pugilista, além da sua busca por conquistar títulos em um futuro próximo.

Keno Marley também expressa sua preocupação com o destino do boxe nas gerações futuras. Ele destaca a importância de ter uma estrutura adequada para a prática desse esporte e traz tendências sobre o futuro da área em que atua.

3. Vitor Augusto | @mfutebolisticos

Vitor Augusto, criador da página Memes Futebolísticos, trouxe uma abordagem inovadora ao universo dos memes, com foco especialmente em conteúdos relacionados ao futebol. O influencer apresenta eventos e explica situações que ocorrem durante jogos de futebol, programas esportivos e até mesmo interações com personalidades famosas. Em 2016, Vitor Augusto iniciou a criação de conteúdos humorísticos nas redes sociais, com o objetivo principal de enaltecer os times de futebol do Nordeste do Brasil.

Vitor Augusto não aparece muito no perfil; o seu foco é nos memes. Crédito: reprodução

Por meio de suas criações, ele conseguiu construir uma base de seguidores com mais de 280 mil seguidores fiéis, que apreciavam seu estilo único de humor focado no contexto esportivo.

Natural de Candeias, localizada na Região Metropolitana de Salvador, Vitor Augusto é um influenciador notável, cujo trabalho trouxe um toque de entretenimento ao mundo do futebol, permitindo que os fãs desfrutem de momentos engraçados e criativos relacionados ao esporte que amam.

4. Felipe Oliveira | @lookdatshit

O skatista da Bahia, de 28 anos, conhecido pelo seu estilo marcante, teve o primeiro contato com o skate na infância, graças ao incentivo de seu irmão mais velho. Em suas redes, Felipe se destaca com manobras de skate inovadoras e muitas indicações de músicas para quem ama esportes. Além desses aspectos, todo seu lifestyle também inspira e influencia o seu público.

Felipe Oliveira. Crédito: reprodução

Seu interesse pela estética e moda foi influenciado por sua mãe, que o vestia com roupas estilosas obtidas por meio de doações. Essas influências se transformaram em um projeto concreto: sua própria marca de roupas chamada WORLDXIT, onde ele imprime sua estética pessoal e referências ao criar novas peças a partir de roupas previamente usadas e descartadas.

Além disso, Felipe faz parte da equipe de skatistas da Converse Cons do Brasil há 6 anos, consolidando sua presença no mundo do skate.

5. Gustavo Gomes | @baianolol

Como seu apelido sugere, Baiano nasceu na Bahia, mais precisamente na cidade de Bom Jesus da Lapa. No entanto, a maior parte de sua vida foi vivida em Recife, Pernambuco. Sua origem humilde fez com que ele enfrentasse pressões significativas por parte de seus pais para cursar uma faculdade e assegurar um futuro promissor.

Gustavo Gomes. Crédito: reprodução instagram

Gustavo "Baiano" Gomes emergiu como um dos principais streamers do Brasil na plataforma Twitch, com um enfoque particular em League of Legends, jogo eletrônico que já foi reconhecido pelos EUA como esporte.

Ele solidificou sua presença no cenário por meio da concepção de diversos projetos. Um feito notável é a criação do CBOLÃO, um torneio que atraiu milhares de espectadores e arrecadou consideráveis doações para causas beneficentes.