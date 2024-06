VANESSA BRUNT

Cinco livros da nova literatura baiana para ler no São João

Publicado em 23 de junho de 2024 às 05:00

A magia junina está chegando na Bahia para colorir ruas e corações. Mas, além dos festejos vibrantes, a cidade pulsa com uma rica cultura, história e literatura que transcendem os limites do São João.

Para quem deseja um feriado mais tranquilo, sem deixar de sentir a conexão com as terras soteropolitanas, esses livros podem levar a uma intensa jornada pelos sabores, pela fé e pelas paisagens da capital. Todos podem ser encontrados na Amazon. Confira:

01. Ingresia, de Franciel Cruz

Ingresia, de Franciel Cruz

Ingresia é um livro de crônicas e contos sobre a Bahia e o jeito baiano de ser, com uma análise autocrítica e bem-humorada. O jornalista Franciel Cruz é ao mesmo tempo autor e personagem.

Ele representa um certo soteropolitano ideal, que conhece um mundo canônico, os institutos das artes, e concomitantemente tem um olhar que, mais do que respeitoso, é imersivo nas mais marginalizadas manifestações. É uma obra para sentir nostalgia, mas também refletir sobre exclusões.

A obra, de 148 páginas, une pequenos capítulos trazendo histórias diversas, que envolvem desde o futebol até a política local. As entrelinhas que fogem aos olhos corriqueiros e Ingresia é engraçado sem ofender sua inteligência, culto sem ser esnobe e vulgar sem ser sexy. Tem uma Salvador que pulsa nesse livro, que você, leitor, reconhece, e que existe em delícias e dissabores.

02. Ir Também é Ficar, de seis autores baianos

Ir também é ficar

O ano é 2040 e não existe mais casamento, romance ou a possibilidade de acreditar em destino. Tudo o que gera apegos virou lenda. É preciso seguir as regras de um governo totalitário para não sofrer as graves consequências. Felícia está no auge dos 19 anos e precisa, então, mais uma vez, se mudar de casa, assim como todos: que são obrigados a fazer as malas de ano em ano. Curiosa sobre como as coisas eram, ela vai conhecer uma reviravolta e um sentimento que podem mudar tudo. Essa é a premissa de apenas um dos contos desse título.

Até que ponto podemos mesmo ir embora? As bases das tramas curtas de seis autores que são relevantes para a nova geração se interligam ao trazer reflexões aprofundadas sobre tal indagação. Em cada uma das 110 páginas, estão personagens soteropolitanos com diferentes formas de enxergar o mundo, assim como metáforas que criticam aspectos dos relacionamentos atuais em suas várias formas.

A leveza do amor, a urgência do romance, o peso da traição e a quebra das banalidades andam de mãos dadas nas entrelinhas dos contos de Evanilton Gonçalves, Edgard Abbehusen, Mariana Paiva, Matheus Peleteiro, Elizza Barreto e Vanessa Brunt. Com críticas sociais de diversos escalões, esta é uma obra que faz ode aos que se indignam com as inversões de culpas sociais.

O conto distópico está disponível também em e-book, na Amazon, com páginas extras.

03. A comida baiana de Jorge Amado, de Paloma Jorge Amado

A comida baiana de Jorge Amado

A gastronomia baiana, com heranças africana e indígena, é famosa no Brasil e no mundo e agora dá vida para esse livro. O conteúdo é uma extração de receitas de pratos típicos da obra de Jorge Amado.

O título reúne, em 312 páginas, receitas de moqueca de camarão, acarajé, vatapá e outros pratos baianos. Há, ainda, relatos de Maria Eulina, dindos e Dona Canô sobre a culinária baiana. Um livro interessante para quem aprecia a cultura e gastronomia da Bahia, mesmo que não cozinhe.

E, é claro, para quem desejar: há a opção de colocar a mão na massa e preparar as delícias. Aproveite o clima junino para se conectar com Salvador não apenas através da literatura, mas também dos sabores.

04. A vida e as mortes de Severino Olho de Dendê, de Ian Fraser

A vida e as mortes de Severino Olho de Dendê

Essa ópera espacial de Ian Fraser faz uma sátira de Salvador e leva o Nordeste para as estrelas em trama hilária. Nela, há uma galáxia muito distante, mais especificamente no planeta Cabula XI, onde os dias duram noventa e seis horas e o ano é 2577. Lá, vive um humano de nome Severino Olho de Dendê.

No passado, um encontro com a morte tirou de Severino quase tudo e levou parte de seu coração. Agora, ao lado do melhor amigo, Bonfim, um alienígena malandro e falastrão, ele trabalha como investigador particular e se entrega à boemia nas horas vagas.

Em 304 páginas, o leitor vai encontrar cordel, ilustrações e até uma trilha sonora enquanto Severino e Bonfim investigam um assassinato suspeito que parece esconder motivações de uma organização poderosa que governa a galáxia.

05. Te encontro em todos os lugares: Igrejas de Salvador da Bahia, de José Spinola

Te encontro em todos os lugares

Com tantas igrejas representativas na capital baiana, o autor José Spinola desenvolveu o livro a fim de apresentar o que há por trás das igrejas do século XVI da arquidiocese da cidade. Afinal, as igrejas de Salvador representam o esplendor do estilo barroco no Brasil.

O livro inclui diversas breves histórias das igrejas, além de apresentar fotografias sobre as construções, com imagens panorâmicas das naves dos monumentos religiosos. A fotografia é do próprio José Spínola, que por sinal é fotógrafo profissional.