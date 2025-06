VANESSA BRUNT

Cinco produtores de conteúdo baianos para expandir seu repertório

Entre eles, está Ami Calebe, que fala sobre dreadlocks

Vanessa Brunt

Publicado em 5 de junho de 2025 às 05:00

O Brasil está cada vez mais conectado, e por muito mais tempo. Com uma média diária de 9h32 em frente às telas, o país ocupa o segundo lugar no ranking global de tempo online, segundo o relatório Digital 2024: Global Overview. Esse comportamento reflete uma transformação profunda nos hábitos dos brasileiros e impacta diretamente na forma como consumimos conteúdo e tomamos decisões de compra, estilo de vida ou lugares que frequentamos. >

Diante deste cenário, o marketing de influência tem estado em plena ascensão. Para acompanhar esse movimento, influenciadores estão utilizando recortes regionais, culturais e sociais para angariar seguidores fieis com conteúdos que informam, divertem e representam. Confira cinco destes baianos que merecem entrar no seu radar: >

Ami Calebe Crédito: divulgação

1) Amí Calebe | @amicalebe

>

Os dreadlocks são uma forma de conexão com a ancestralidade que muitas pessoas ainda cultivam. Nos últimos anos, muitos pretos têm se adaptado às demandas contemporâneas, incorporando tecnologias e métodos modernos de cultivo deste penteado. Amí, que possui mais de 50 mil seguidores no TikTok, utiliza a sua influência para falar sobre o assunto e mostrar a sua experiência pessoal com a técnica, documentando todo o processo. Somando diferentes redes sociais, ele possui mais de 78 mil seguidores. Esse movimento já o fez chegar ao cantor Matuê (@matue), com quem gravou um reel falando sobre identidade enquanto artista e pessoa com dreads. >

Música trap, rimas e moda também estão entre os assuntos abordados por Calebe, que explora brechós em Salvador, mostrando os achados e praticando a moda sustentável. No Pinterest, ele compartilha referências visuais e inspirações de looks. >

Milena Lima Crédito: divulgação

2) Milena Lima | @vocesconhecem>

De acordo com o levantamento “Tendências de Turismo”, a capital baiana lidera a preferência dos brasileiros, com média de interesse de 7.1 em escala de 0 a 10. Para explorar todos os pontos desse local tão procurado, é importante contar com um guia de turismo, e Milena facilita esse processo ao proporcionar roteiros exclusivos para os visitantes. >

Desde 2019, a influenciadora divulga dicas práticas e reais para os seus mais de 99 mil seguidores, ajudando pessoas a explorarem a Bahia sem inconvenientes. >

Passeios de escuna, viagens curtas por R$50,00 e mais modalidades podem ser encontrados em seu perfil no Instagram, onde ela posta vídeos mostrando paisagens naturais. >

David Andrade Crédito: divulgação

3) David Andrade | @david.sandrade>

Entre 2012 e 2020, a renda média da classe médica caiu 12%, segundo um estudo divulgado pela Faculdade de Medicina da USP e da AMB (Associação Médica Brasileira). David, consultor financeiro, especializou-se em Finanças para Médicos pensando em minimizar essa realidade. >

Em seu canal do YouTube, DavidTecNews, ele ensina aos seus mais de 130 mil seguidores a configurar aparelhos de celular, fala sobre gameplays de jogos e também sobre assuntos financeiros de marcas grandes como Itaú (@itau), Magalu (@magazineluiza) e Bradesco (@bradesco). >

David, que faz parte da Forbes Black Community, participa de workshops, orientações, palestras e mais eventos onde divulga estratégias financeiras inteligentes. Em seu perfil do Instagram, o profissional também compartilha técnicas e conta cases de sucesso dos seus clientes que já transformaram suas realidades através de sua assessoria. >

Brenda Sales Crédito: divulgação

4) Brenda Sales | @brendadesal>

Brenda Sales, que possui mais de 100 mil seguidores em seu perfil no TikTok e 85 mil no Instagram, é formada em Jornalismo pela UNIFACS e atualmente é estudante de Direito na UFBA. Em seus conteúdos, ela mostra a vivência na cidade de Salvador, apresentando lugares e experiências culturais e gastronômicas. Além disso, compartilha também o circuito turístico de outras cidades e países, como, por exemplo, sua visita a Bogotá, na Colômbia, Paris, na França e também Portugal. >

O seu perfil, que conta com collabs com marcas como Coca-cola (@cocacola_br) e Natura (@naturabroficial), também funciona como um catálogo de eventos e atividades em tempo real na capital baiana. >

Segundo dados do relatório Think With Google, voltado especificamente para o YouTube, 70% dos adolescentes inscritos na plataforma afirmam ter mais identificação com os influencers do que com celebridades "tradicionais", como atores e cantores, por exemplo. Em seu canal no site, Brenda mostra, com poesia e edições conceituais em formato de time lapse, essas indicações. >

Mila Samine Crédito: Divulgação

5) Mila Samine | @milasamine>

“Onde a moda, tem garras e o estilo é puro instinto”. Essa é a frase que está na descrição do perfil de Mila Samine, uma produtora de conteúdo que mostra a sua personalidade através de peças de roupa com uma estética latina e repletas de cores e recortes diferentes. >

Com mais de 80 mil seguidores em seu perfil no Instagram, ela aposta em vídeos curtos como “Uma saia, 4 opções”, estilização de tênis, vlogs em eventos e mais. Com um conteúdo voltado ao lifestyle, a influenciadora também possui um canal no YouTube com 2 vídeos: mostrando trechos de uma viagem ao Rio de Janeiro para o show do cantor Travis Scott, e outro em um show da cantora Anitta, na capital baiana. >