Cinco profissionais de saúde que ajudam mulheres durante a maternidade em Salvador e Lauro

Mês de conscientização sobre a importância da amamentação, reunimos dicas de App e Podcast que auxiliam as mamães

Publicado em 22 de agosto de 2024 às 05:00

Cristina Matos Crédito: divulgação

A maternidade é uma jornada enriquecedora na trajetória feminina, porém repleta de desafios. 90% das mães brasileiras vivenciam o esgotamento mental. Os dados são de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo. Por esse motivo, ter uma rede de apoio confiável e poder contar com um time de médicos especializados nesse período, é um suporte que faz diferença para transformar essa trajetória em uma memória positiva.

Neste Agosto Dourado, mês de conscientização sobre a importância da amamentação, reunimos dicas de App e Podcast que auxiliam as mamães nessa missão e deixam o processo de pós-parto mais leve, além de cinco profissionais que vão desde especialistas em amamentação à profissionais que ajudam a preparar o parto natural em Salvador e Lauro de Freitas. Confira:

1 - Cristina Matos | Especialista em amamentação | @cristinamatos.ami

Cristina Matos (@cristinamatos.ami) é uma enfermeira neonatal e pediátrica com mais de 15 anos de experiência na área, dos quais dez são dedicados à saúde materno-infantil, com ênfase na amamentação. Especialista em Amamentação e Banco de Leite, a profissional possui Título de Consultora Internacional em Lactação e atende atualmente na Clínica Piccolo (@clinicapiccolo) em Lauro de Freitas.

Cristina destaca que a amamentação oferece benefícios incontáveis para a saúde da mãe e do bebê, além de ser responsável por promover o vínculo afetivo. No entanto, ela sinaliza o quanto esse processo pode ser desafiador sem o suporte adequado. "O início da amamentação pode ser muito difícil para a mulher, que está emocionalmente vulnerável e cansada após o parto. Os primeiros dias e semanas são cruciais, e o acompanhamento profissional pode facilitar esse processo, reduzindo o risco de problemas como mastite e rupturas nos seios," afirma.

O leite materno é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança, e contar com uma profissional especializada pode fazer a diferença nesse momento. "Com meu trabalho, consigo acompanhar mamães e famílias desde o pré-natal até a volta ao trabalho," diz ela, que também oferece cursos para profissionais de saúde, como "Cuidado com Bebê" e "Amamentação para Profissionais de Saúde." "Meu objetivo é proporcionar uma maternidade leve e uma amamentação sem dores," completa.

Para agendar um atendimento personalizado ou solicitar mais informações, é possível contatá-la através do telefone (71) 99331-5491.

Larissa Serra Crédito: divulgação

2 - Larissa Serra | Nutricionista Pediátrica | @nutri.ped

A nutricionista Larissa Serra é especialista no atendimento de mulheres gestantes ou lactantes, crianças e adolescentes, e tem como objetivo principal, a promoção da saúde e prevenção de doenças através da alimentação. Suas consultas, que duram cerca de uma hora, são pautadas pela Nutrição Comportamental, uma abordagem que considera todos os aspectos do ato de comer e das escolhas alimentares.

"Não considero apenas 'o que' ou 'o quanto' se come, mas principalmente o 'como','com quem' e o 'por que' se come o que se come." Sinaliza a profissional, que assegura que sua abordagem, livre de restrições e punições alimentares, proporciona resultados e eficácia a longo prazo.

Em atendimentos presenciais, Larissa está disponível nas seguintes clínicas: Consultório Pediátrico Roberto Sapolnik, localizado na R. Eduardo José dos Santos, 147 - Rio Vermelho, Salvador - BA, e na Clínica Piccolo, situada na Rua Francisco das Mercês, 1025, SL 03, 1º andar, Ed. Porto Belo, Lauro de Freitas.

As consultas ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras. Para atendimentos online, a profissional oferece horários às terças e quintas-feiras.

Ludimila Oliveira Crédito: divulgação

3 - Ludimila Oliveira | Psicóloga Perinatal | @psi.ludimilaoliveira

Especialista em Saúde Mental e Desenvolvimento Humano, a psicóloga Ludmilla Oliveira dedica sua prática à perinatalidade, um campo da psicologia que busca a manutenção da saúde mental e emocional de mulheres durante a gestação, parto e pós-parto, abrangendo também todos os familiares envolvidos nesse processo.

A gestação e o pós-parto são períodos marcados por mudanças hormonais intensas, que podem provocar uma série de questões emocionais individuais. Para muitas mulheres, essa transição pode exigir suporte especializado para prevenir quadros de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e psicose pós-parto, por exemplo.

Com atendimento presencial e online, Ludmilla trabalha com adultos, adolescentes e famílias, oferecendo suporte para depressão e ansiedade perinatal, além de realizar pré-natal psicológico. A profissional também está à frente de grupos terapêuticos e palestras sobre saúde mental neste período específico.

A psicóloga atende na Clínica Piccolo, Espaço Pediátrico Integrativo, localizado na Rua Francisco das Mercês, 1025, SL 03, 1º andar, Ed. Porto Belo, em Lauro de Freitas, e também na Clínica Corpo e Saúde, na Av. Luis Viana Filho, 6462, Ed. Empresarial Wall Street, Térreo, Loja 9, Patamares, Salvador.

Daniela Leiro Crédito: divulgação

4 - Daniela Leiro | Fisioterapeuta Pélvica | @danielaleiro.fisio

A fisioterapeuta Daniela Leiro, especializada em obstetrícia e sexologia, proporciona cuidados focados na mulher desde a gestação até o pós-parto, com ênfase especial na intimidade feminina. Seu trabalho na fisioterapia pré-natal inclui a preparação para o parto normal, além de técnicas de relaxamento para alívio da dor e ansiedade no momento do nascimento do bebê.

Daniela oferece também, além das terapias para aliviar dores musculares, tensões e ansiedade, drenagem linfática para edemas. O objetivo é garantir um parto fluido e seguro, com intervenções que auxiliam no parto e no manejo da dor através de técnicas não farmacológicas, assegurando que a mulher esteja confortável, segura e informada durante todo o processo.

Além desses serviços, a profissional é capacitada para realizar suturas nas lacerações pós-parto vaginal e feridas operatórias pós-cesárea, laserterapia e tape modulador, além de auxiliar nos estímulos iniciais à musculatura em recuperação. "O acompanhamento fisioterapêutico no pós-parto é um passo importante para a recuperação e bem-estar. É um momento para cuidar de si mesma e do seu corpo, permitindo que você se sinta mais forte, saudável e confiante durante a maternidade. Estou aqui para apoiá-la em cada etapa," afirma a profissional.

Seus serviços são particulares, mas a profissional fornece toda a documentação necessária para reembolsos pelos planos de saúde. Ela atende em Salvador, na Av. Luís Viana, 7416, Edf. Alpha Medical Center, salas 715/716, Alphaville I, e em Lauro de Freitas, na Clínica Piccolo Espaço Pediátrico Integrativo, Rua Francisco das Mercês, 1025, SL 03, 1º andar, Ed. Porto Belo.

Patrícia Schmitz Crédito: divulgação

5 - Patrícia Schmitz | Obstetra de parto humanizado | @patricia.obstetra

Em Salvador, a obstetra Patrícia Schmitz é reconhecida por seu trabalho especializado em gestantes de alto risco e enfoque no parto humanizado. Formada pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, a Dra. foca especialmente em casos complexos, como eclâmpsia e manobras durante o parto.

Patrícia oferece acompanhamento de pré-natal para gestantes com necessidades específicas, garantindo os cuidados necessários à saúde da mãe e do bebê nesse processo. Além disso, ela orienta acerca do puerpério, auxiliando na adaptação frente às mudanças do corpo no pós-parto.

No Instagram, ela possui 11,8 mil seguidores, onde compartilha dicas e promove dois projetos importantes. O MamiClass App é uma plataforma de apoio à maternidade que reúne mais de 12 profissionais de saúde de todo o Brasil, oferecendo aulas ao vivo interativas com especialistas. A especialista comanda o módulo "Da Concepção ao Pós-Parto". O aplicativo está disponível por R$ 19,90 por mês, na promoção, através do link.

O Podcast Pode Parir, disponível no Spotify, é outro projeto idealizado por ela, onde convidadas profissionais em saúde materna, guiam os ouvintes no universo da maternidade e do parto.