Conheça cinco livros novos de autores soteropolitanos para ler neste ano

Conheça os escritores e seus livros, que foram lançados ainda neste ano de 2024

Publicado em 10 de julho de 2024 às 05:00

Tramas que se passam na Bahia ou que simplesmente trazem reflexões nascidas dentro de mentes soteropolitanas. Críticas sociais de força se misturam nessas obras, que são repletas de lições de vida e com personagens que passam por traumas e conquistas que prometem emocionar os leitores. Conheça novos autores nordestinos e seus livros, que foram lançados ainda neste ano de 2024:

Mata Doce Crédito: divulgação

1. Mata Doce (Autor: Luciany Aparecida)

Maria Teresa vive com suas mães num casarão antigo, em um pequeno vilarejo rural no interior da Bahia, cheio de histórias de seus antepassados. Ao experimentar o vestido de noiva num sábado de festa, um dia antes do casamento, uma tragédia envolvendo um fazendeiro violento e arbitrário atinge Maria Teresa e muda sua vida para sempre.

Centrando-se nas vidas de mulheres negras, o enredo do livro se desenrola com destaque para a relação entre a terra e o corpo feminino. A autora aborda temas como a memória coletiva, a luta contra a opressão e a força das raízes culturais.

As personagens de Mata Doce são retratadas com uma profundidade que revela suas batalhas pessoais e a resiliência diante das adversidades. Através de uma escrita sensível e simbólica, o livro convida os leitores a mergulharem em um universo onde o passado e o presente se entrelaçam, oferecendo uma reflexão sobre a beleza e a dureza das existências marginalizadas.

Luciany Aparecida é uma escritora cuja obra se destaca pela sensibilidade poética e pelo olhar crítico sobre questões sociais e culturais, encontrando na literatura uma forma de expressar sua visão de mundo e suas experiências pessoais e coletivas.

Número de páginas: 304 | Preço: R$ 60,47 (capa comum) | Editora: Alfaguara

Gael e a terra dos vivos Crédito: divulgação

2. Gael e a terra dos vivos (Autor: Matheus Peleteiro)

A história segue o jovem Gael, que se encontra transportado para um mundo paralelo chamado Terra dos Vivos. Lá, as criaturas falam e, se você não tomar cuidado, conseguem ouvir exatamente o que você está pensando. Nesse lugar encantado, os animais da fauna brasileira e alguns seres fantásticos vivem ávidos em busca de aventura e sabedoria.

O personagem embarca, assim, em uma jornada de autodescoberta e enfrentamento de desafios que o faz refletir sobre questões existenciais e sociais do mundo real.

Através da aventura de Gael, o autor aborda temas como identidade, luto, amizade, e a busca pelo sentido da vida. A capacidade de misturar fantasia com profundas reflexões filosóficas prometem abarcar cenas para uma leitura em família.

Matheus Peleteiro é um escritor baiano, nascido e criado em Salvador. Ele é conhecido por sua habilidade em criar universos imaginativos e complexos, incluindo distopias. Em suas tramas com críticas sociais e políticas, os personagens enfrentam desafios épicos e questões existenciais profundas.

Número de páginas: 208 | Preço: R$ 54,90 (capa comum) | Editora: Outro Planeta

Deixar para lá também é bater de frente Crédito: divulgação

3. Deixar para lá também é bater de frente (Autor: Vanessa Brunt)

Um casal divorciado se reencontra após anos de mágoas guardadas. Na outra esquina, uma jovem luta para lidar com fantasmas que a perseguem pelos corredores. No mesmo prédio, uma família abusiva descobre uma doença inesperada e tira as farpas escondidas. Uma mãe sofrida também acha o seu caminho na mesma rua e um casamento passa por crises no bairro ao lado. Bem longe dali, Tônia tem um encontro chocante, enquanto Brenda se recupera da pior traição sofrida ao fazer uma caminhada inédita e preenchida por incertezas.

Esses sete contos, com personagens traumatizados, abrem capítulos repletos de poemas e frases, sem deixar de lado os famosos jogos de palavras da autora. É mais importante amar ou ser amado? É mais importante ter as respostas ou as melhores perguntas? Questões como essas permeiam as tramas, com angústias e processos de cura que se mesclam, enquanto Brunt exibe em novas linhas como parar também é uma forma de seguir — resistente. Afinal, deixar para lá também é bater de frente.

"Tem ferida que a gente só cura se não acaricia, tem gente que a gente só salva quando não ajuda, e tem conta que a gente só fecha quando para de calcular. As coisas desimportantes só vão ficar gigantes se você se apequenar nelas." (Vanessa Brunt)

Vanessa Brunt é uma premiada cronista, poetisa, contista, comunicadora e empresária, nascida em Salvador. Conhecida por fazer jogos com as palavras – as cortando e ressignificando –, é estudada em universidades pela criação de um novo gênero literário e inclui no currículo mais de nove livros lançados. Alguns dos principais títulos são Depois Daquilo, Não Precisa Ser Assim, Ir Também é Ficar e Entre Chaves. Suas obras vão desde distopias até realidades endurecidas, e abordam inspirações sobre vida profissional, amor-próprio, relações sociais e relacionamentos abusivos.

Número de páginas: 164 | Preço: R$ 47,90 (capa comum) | Editora: UmLivro

Acreditar em mim é a minha única possibilidade de existir Crédito: divulgação

4. Acreditar em mim é a minha única possibilidade de existir (Autor: Sofia Oliveira)

O livro é uma mistura autobiografia e autoajuda, oferecendo uma narrativa sobre a importância da autoconfiança e da resiliência. Na obra, a autora compartilha sua jornada pessoal de superação através de frases e texto, indo desde momentos de vulnerabilidade e desafios intensos até conquistas significativas e crescimento pessoal.

Sofia aborda temas como autoestima, autocuidado e reflexões sobre curas ao enfrentarmos sonhos que deram errado. O material tem potencial de impactar positivamente a vida de quem busca orientação e encorajamento em momentos difíceis, destacando a mensagem de que a autoconfiança é fundamental para a existência plena e significativa.

Sofia Oliveira é uma escritora soteropolitana. A sua escrita é caracterizada por se basear em sinceridade e emoção, em busca de impactar positivamente a vida de leitores, destacando a importância da autoconfiança e da resiliência para uma existência plena e significativa.

Número de páginas: 224 | Preço: R$ 44,10 | Editora: Planeta

A vida é um presente Crédito: divulgação

5. A vida é um presente (Autor: Rita Batista)

A jornalista e apresentadora Rita Batista apresenta 111 mantras que a ajudaram a entender que o Universo ao nosso redor tem dimensões inimagináveis. Sem necessidade de uma leitura linear, a obra inclui frases para serem repetidas no dia a dia.

As páginas vão também para além da fé de cada um, já que trazem, em sua base, reflexões interessantes para a vida como um todo. São temáticas diversas, que encaixam desde prosperidade, saúde, dinheiro e autoconfiança até proteção, bons relacionamentos e emprego. O livro se torna, assim, uma ferramenta para levar a vida mais leve e com determinação.

Nascida em Salvador, Rita Batista é conhecida por sua carreira na mídia. A profissional trabalhou em várias emissoras de televisão, apresentando programas que dialogam com temáticas diversas, desde entretenimento até questões sociais e políticas.