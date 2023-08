Conheça quatro empresários que estão inovando com apps que quebram burocracias

Aplicativos para conhecer novas formas de fazer eventos, para ter suportes nos seus direitos ou, até, para receber delivery onde outros motoboys não costumam ir. Conheça essas ferramentas inovadoras criadas por baianos e brasileiros que têm se destacado no mercado da tecnologia e estão sendo capazes de redefinir e transformar setores econômicos inteiros.



Veja os empreendedores visionários que estão impulsionando a competitividade e colocando o Brasil no mapa global da inovação:

1. Jean Freitas: Koob Jobs (@koobjobs) | Acompanhe no LinkedIn

O empresário Jean de Freitas mudou a forma de criar e organizar eventos corporativos presenciais no Brasil. Nascido no Paraná, o fundador do aplicativo Koob movimenta o mercado de São Paulo e de todo o país, quebrando burocracias. O aplicativo de casting conecta modelos, fotógrafos, influencers e promoters às marcas e contratantes. O Koob oferece uma plataforma moderna para os profissionais incluírem seus portfólios, ganharem conexões com empresas e garantirem pagamentos seguros em até 72h.

Jean Freitas. Crédito: divulgação

As empresas que desejam preparar encontros físicos ou projetos audiovisuais podem passar por grandes dificuldades quando não há uma boa escolha de casting, como explica o empresário. “Modelos, promoters e outros profissionais podem cancelar em cima da hora por conta de imprevistos ou gerar outras questões a serem sanadas, além do tempo perdido procurando perfis ideais para as campanhas. Com o Koob, resolvemos tudo isso”, explica Jean que, com foco na transparência, também disponibiliza recursos de análise de desempenho no app.

Com essa iniciativa, Jean Freitas contribui para um setor mais eficiente e confiável, beneficiando tanto os profissionais quanto as marcas contratantes.

2. Milla Magalhães (@magalhaesmilla): FlashPrev (@flashprev) | Acompanhe no LinkedIn

Milla Magalhães é soteropolitana e criou uma startup que alcança e revoluciona todo o Brasil. Especialista em Direito Previdenciário – área que cuida da previdência social: de aposentadorias, auxílios, pensões e mais –, a empresária fundou a FlashPrev, uma iniciativa que desfaz burocracias nesta área da profissão. Desenvolvida com uma estrutura tecnológica inovadora, a marca busca tornar o ramo previdenciário menos demorado, mercenário e desumano.

A plataforma agiliza o acesso dos cidadãos aos seus direitos, já que Milla alerta sobre os processos previdenciários serem, muitas vezes, prolongados de forma intencional, prejudicando os beneficiários que dependem desses recursos proporcionais. Seu objetivo é lutar contra esses abusos e proporcionar uma abordagem mais rápida, justa e humanizada.

O aplicativo e o site, que estão em reformulação para relançamento, oferecem requerimentos rápidos, cálculo de tempo de contribuição e valores gratuitos, mandado de segurança gratuito em caso de demora nos processos e recursos automáticos contra negativas, além de outros suportes.

Através da FlashPrev, Milla Magalhães visa empoderar os cidadãos com ferramentas gratuitas para calcular contribuições e requerer benefícios, além de agir de forma diligente na solicitação de petições e recursos contra negativas. Sua iniciativa representa um passo importante na busca por maior igualdade e respeito no âmbito previdenciário, garantindo que os direitos dos cidadãos sejam protegidos e acelerados em momentos cruciais de suas vidas.

3. Iago Silva dos Santos (@iagossantos1): TrazFavela (@trazfavela) | Acompanhe no LinkedIn

O baiano Iago Silva dos Santos, morador da periferia de Salvador, criou o TrazFavela, uma startup que oferece um serviço de entrega para os bairros da periferia que não são atendidos pelos aplicativos tradicionais. A ideia surgiu em 2018, durante um evento sobre empreendedorismo, ao perceber a falta de opções de delivery nessa região.

Iago dos Santos. Crédito: divulgação

O funcionamento do TrazFavela é simples: os pedidos são feitos por WhatsApp e a startup atende diversos bairros periféricos de Salvador. Quando um comerciante cadastrado recebe um pedido de entrega, ele repassa para a startup, que então aciona um motoboy para realizar o transporte.

Essa iniciativa tem proporcionado maior acessibilidade e comodidade para os moradores da periferia, conectando-os a serviços de delivery que anteriormente não estavam disponíveis em suas regiões. Com o TrazFavela, Iago Silva dos Santos contribui para suprir uma demanda importante e criar oportunidades de negócio para comerciantes locais e motoboys da comunidade.

4. Nayana Cambraia Viana Oliveira (@nayanac): Ubuntu | Acompanhe no LinkedIn

Nayana Cambraia, natural de Brasília, seguiu o caminho incentivado por sua família tradicional e trabalhou por mais de dez anos como funcionária pública na área da saúde. No entanto, ela decidiu se arriscar no empreendedorismo e fundou a empresa Ubuntu, com foco em inovação e tecnologia.

Nayana Oliveira. Crédito: divulgação

Para alcançar o sucesso com sua empresa, Nayana contou com o apoio especializado dos programas Sebraetec e Sebrae Delas, promovidos pelo Sebrae no DF. Esses programas forneceram as respostas e soluções necessárias para superar os desafios que surgiram ao longo do caminho.