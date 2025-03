VANESSA BRUNT

Empresários baianos que estão inovando com negócios e franquias em Salvador

Nos últimos meses, empresários de diferentes setores têm apostado na capital baiana, trazendo novos empreendimentos e franquias que prometem movimentar o mercado local

Publicado em 21 de março de 2025 às 05:00

Novos empreendimentos e franquias que ampliam as opções de consumo e serviços para os habitantes e turistas. Em 2024, o setor gerou um aumento significativo no número de empregos diretos, atingindo 1.718.621 postos de trabalho, segundo a Associação Brasileira de Franchising. >

Nos últimos meses, empresários de diferentes setores têm apostado na capital baiana, trazendo novos empreendimentos e franquias que prometem movimentar o mercado local. Seja no ramo da saúde, na limpeza de estofados, cafeterias poéticas, no entretenimento ou na inovação, esses empreendedores estão se destacando pela visão estratégica e por contribuírem para o crescimento econômico de Salvador. Conheça:>

1 - Maria Eduarda e Natácia Guimarães - Restaurante na Casa da Floresta | @dudinhaag @nat.guimaraess_ >

A Casa Floresta (@casaflorestaba), localizada na Rua Fonte do Boi no bairro Rio Vermelho, é um espaço intimista que se destaca pela proposta de oferecer um cardápio único. Agora, a cafeteria passa também a englobar cardápio de almoço. Mas o diferencial de impacto está nos ingredientes: orgânicos e cultivados de maneira sustentável na agrofloresta São Cosme e Damião, no sul da Bahia. >

Toda essa proposta foi idealizada pelas irmãs Maria Eduarda e Natácia Guimarães. O local é administrado por elas com o auxílio da mãe, Arlene Andrade, que também é responsável pela criação do menu. >

A propriedade, fundada pelos pais das empreendedoras há mais de 30 anos, é conhecida pela produção de açaí, cacau, cupuaçu, jaca e banana. Entre as opções do cardápio, destacam-se o cuscuz com salada fresca de carne de jaca, smoothie proteico de frutas vermelhas adoçado com tâmaras e proteína vegetal de ervilha, salpicão de tofu defumado com chips de banana da terra no pão ciabatta, além de vinhos e drinks exclusivos. >

Todos os itens são servidos em louças de cerâmica produzidas por Maria Eduarda. Os pratos custam a partir de R$ 12.>

A Casa Floresta funciona de quarta a sábado, das 16h às 21h. Para mais informações, é possível acompanhar o Instagram: @casaflorestaba.>

2. Filipe Salviano - Franquia de Seguro de Vida | @filipesalviano>

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), segmentos como saúde, bem-estar e seguros se destacam na expansão de franquias do país, com 12% a mais do que em 2024. Enquanto esse impacto ocorre, 82% dos brasileiros não têm seguro de vida, o que mostra uma oportunidade a ser coberta.>

Na capital baiana, esse movimento é evidente. O empresário mineiro Filipe Salviano (@filipesalviano) está impulsionando o setor ao captar novos franqueados para o mercado de seguros. “Os novos franqueados podem ser desde celetistas até já empresários. Para participar do processo para novos franqueados, o ponto em comum necessário é principalmente a ambição aos reconhecimentos profissionais e financeiros que o modelo de negócio oferece”, exclama o empreendedor.>

Segundo Salviano, a busca por proteção financeira, familiar, de carreira e planejamento patrimonial tem crescido nos últimos anos, impulsionando o mercado de seguros de vida. Como franqueado, com Salviano, é possível obter ganhos proporcionais ao seu esforço. O comissionamento é sustentado pelo modelo de contribuição e compensação. “O foco em seguros de vida individual e empresarial permite que empreendedores atuem como corretores e ofereçam soluções personalizadas de proteção financeira, planejamento patrimonial e sucessório”, explica Filipe.>

Os interessados podem efetuar contato através do número: 31988432870>

3. Ana Carolina Corona - Franquia Race Bootcamp | @carol_fcorona>

Ana Carolina Corona é a diretora de Microgyms do Grupo SmartFit, responsável por marcas como Race Bootcamp, Vidya Studio, Jab House e Tonus Gym. Formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ela iniciou sua carreira no mercado financeiro, mas migrou para o setor fitness em 2014, quando assumiu a gestão das operações da rede de academias Smart Fit no México, expandindo de 9 para mais de 100 unidades em quatro anos. Em 2017, retornou ao Brasil para liderar as operações das Microgyms do grupo, focando em inovação e novas oportunidades no mercado de academias boutique.>

A chegada da Race Bootcamp a Salvador reflete uma tendência crescente no mercado fitness: a busca por experiências de treino imersivas e especializadas. O modelo de estúdio boutique, que combina alta intensidade com um ambiente sensorialmente planejado, já se consolidou em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro e agora expande seu impacto para a capital baiana.>

A academia se destaca ao unir corrida e exercícios funcionais em um formato dinâmico que maximiza a queima calórica e o fortalecimento muscular. Essa abordagem permite que pessoas com rotinas intensas tenham resultados expressivos em apenas 50 minutos de treino. Em Salvador, esse tipo de serviço representa uma evolução na oferta de produtos fitness, atendendo a um público que busca mais do que um treino convencional.>

O mercado fitness cresce média de 8,7% anualmente no mundo, e para empreender neste segmento em ascensão com o grupo de Ana Carolina basta garantir mais informações através do site: https://franquias.racebootcamp.com.br/>

4. Marcelo Azevedo Palma - Sofá Novo de Novo | @marceloazevedopalma>

Marcelo Palma é o proprietário da Lavmar Serviços de Higienização, franqueada da Sofá Novo de Novo, cuja matriz é de Curitiba. A unidade de Salvador, inaugurada no início deste ano, está localizada na Rua da Alfazema, no Edifício Iguatemi Business e Flat, Sala 606, no bairro Caminho das Árvores. >

A marca, que já é considerada a maior franquia de limpeza e blindagem de estofados do Brasil, oferece serviços de higienização e blindagem de sofás, um ponto fundamental para a manutenção da saúde e do bem-estar de todos os membros da família. Com a promessa de eliminar até 99% dos micro-organismos dos estofados, a equipe utiliza produtos e equipamentos especializados para auxiliar os soteropolitanos nesta tarefa. A execução costuma levar até 1h, e os profissionais se dirigem à casa do cliente para realizar as atividades. >

A empresa Sofá Novo de Novo tem como embaixador o biomédico Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria (@drbacteriaoficial). Palma é um advogado com atuação em mais de 1.276 processos na capital baiana e sócio-fundador da Marcelo Palma e Advogados Associados. Ele, que possui especialização em Direito Ambiental, decidiu expandir sua atuação ao entrar no universo do empreendedorismo. >

É possível ser um franqueado da marca, e o plano de negócios que inclui informações como faturamento médio, lucratividade e investimento total está no site deles: https://sofanovodenovo.com/franquia-sofa-novo-de-novo-site. Não é necessário espaço físico para atuar, visto que os atendimentos são na casa do cliente e a venda é feita online.>

5. Gabrielle Bernardon - bLOw | @gabi_bernardon>

A bLOw (@meublow) é uma escovaria inteligente especializada em serviços como escovas tradicionais, modeladas com babyliss ou chapinha, além de tratamentos capilares como hidratação, reconstrução e nutrição. >

Fundada em 2015 pela Administradora Gabrielli Bernadon, em sociedade ao também administrador e parceiro Rômulo Figurelli (@romulofigurelli), a marca tem como propósito democratizar a escova, permitindo que as clientes se sintam bem todos os dias, com preço único independente do tamanho do cabelo, sem complicações ou surpresas. Todos os produtos utilizados são de marca própria, a bLOw Lab, desenvolvidos com ativos naturais brasileiros, veganos, cruelty-free e livres de petrolatos e parabenos.>

A expansão da bLOw para Salvador em 2024 representou uma inovação significativa no mercado de beleza da cidade. O empreendimento, que já conta com mais de 30 unidades pelo Brasil, possui um investimento inicial a partir de R$ 398 mil e lucratividade média de 15% a 30%, oferecendo um modelo de negócio promissor para empreendedores locais. A presença da companhia na cidade diversifica as opções de serviços de beleza, atendendo à demanda por serviços especializados, contribuindo para o crescimento econômico local e gerando novas oportunidades de emprego no setor da beleza.>