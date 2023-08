Hospedagens com Day Use para aproveitar na Linha Verde e em regiões próximas

Hotel com música ao vivo e programações culturais, casa com imersão na natureza, piscina à beira-mar, pousada pet friendly e muito mais: confira locais diferenciados para aproveitar um day use completo em regiões próximas de Salvador. Veja os pacotes disponíveis, que incluem opções com café da manhã e outras possibilidades.



1. Resort Costa dos Coqueiros | @resortcostadoscoqueiros

Situado na Praia de Imbassaí, o Resort Hotel Costa dos Coqueiros oferece um retiro idílico junto a um coqueiral, nas margens onde o rio encontra o oceano. Com uma localização tão sublime, o resort se destaca como um santuário para aqueles que buscam uma experiência serena e imersiva na natureza.

Resort Costa dos Coqueiros. Crédito: divulgação

A oportunidade de desfrutar do resort está acessível por meio do serviço de day use, disponível das 10h30 às 18h, ao custo de R$ 150 por pessoa. Embora alimentação e bebidas não estejam inclusas, essa oferta permite que os visitantes explorem a beleza costeira, relaxem nas instalações premium e aproveitem o ambiente exuberante que envolve o resort.

Contato: (71) 3561-3863 / 3561-3879 | Localização: Rua Imbassai, 1957 - Açu da Torre, Mata de São João - BA | Day use: R$ 150 por pessoa.

2. Casa do Enseada | @casadoenseada

Quem busca uma opção luxuosa e repleta de exclusividade, pode ir confiante para a Casa do Enseada, em Praia do Forte. A minha experiência no local foi impecável. Além de cozinheira à disposição e do tratamento atencioso e sempre disponível dos proprietários, a casa lembra um cenário de filme. Com suas paredes revestidas de vidro e banhadas por luz natural, o destino conta com cinco suítes e sete banheiros bem projetados, incluindo um banheiro com vista panorâmica para a natureza. É a pedida ideal para reuniões familiares ou entre amigos.

Casa do Enseada. Crédito: divulgação

O day use da propriedade, com acesso a todas as suítes, está disponível por R$ 3.000, ou por R$ 300 por pessoa, quando compartilhado por um grupo de até 10 pessoas. Esta é uma oportunidade exclusiva para desfrutar de um ambiente espaçoso e repleto de natureza perto da capital baiana.

Contato: (71) 98387-1666 | Localização: Praia do Forte | Day use: Em torno de R$ 3.000, com cinco suítes. Com um grupo de 10 pessoas = R$ 300 para cada

3. Pousada Restinga | @pousadarestinga

Com a sua piscina infinita à beira-mar, a pousada oferece experiências como música ao vivo e a sensação de estar passando a tarde em uma casa familiar. É possível desfrutar de tudo isso com duas opções para o day use.

Pousada Restinga. Crédito: divulgação

O Day Use Club permite acesso a espaços como piscina, estacionamento, salão social, quiosque, restaurante e belvedere, por R$ 50 por pessoa. Enquanto isso, o Day Use Ideal, por R$ 99 por pessoa, inclui acesso aos mesmos espaços, além de um café da manhã e um prato executivo. A pousada opera das 8h às 18h, permitindo que os visitantes desfrutem de um dia completo de lazer. Crianças até 5 anos têm acesso gratuito.

Contato: (71) 3287-0131 / 3287-0230 | Localização: Rua Walter da Silva Maia, 355, Praia de Ipitanga - Lauro de Freitas - BA | Day use: planos à partir de R$ 50 por pessoa

4. Grand Palladium | @grandpalladiumimbassai

Com enorme piscina e muito espaço para todos, o resort oferece programações diversas e está situado na região costeira da Bahia, com acesso fácil a partir de Salvador e do aeroporto. Além da praia de Imbassaí, está próximo à vila da Praia do Forte, onde se encontra o Projeto Tamar, restaurantes, lojas e a histórica construção do Castelo Garcia D’Ávila, assim como a reserva ecológica de Sapiranga.

Grand Palladium. Crédito: divulgação

O day use no resort tem o valor de R$ 290 para adultos, enquanto crianças de 0 a 2 anos e 11 meses não pagam, e crianças de 3 a 11 anos pagam 50% do valor.

Contato: 0800 291 2251 | Localização: Rodovia BA 099 – km 65 Linha Verde | Condomínio Reserva Imbassaí | Mata de São João – BA | Day use: R$290 para adultos; crianças de 2 até 2 anos e 11 meses não pagam; crianças de 3 a 11 anos pagam 50% do valor

5. Hotel Pousada Villas do Atlântico | @pousadavillasdoatlantico

Com hidromassagem, prainha artificial, piscinas, parquinho infantil e sala de jogos com sinuca, totó e tamancobol, a pousada se diferencia pela diversificada programação cultural. Em suas opções para hospedagem, estão café da manhã, open bar ou all Inclusive, além do serviço de day use, que fica a partir de R$ 70 para quem deseja aproveitar suas comodidades durante o dia.

Hotel Pousada Villas do Atlântico. Crédito: divulgação

O day use está disponível em três modalidades: Day Use Soft, que inclui apenas acesso às instalações; Day Use Open Bar, com uma ampla seleção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas incluídas; e Day Use All Inclusive, que proporciona acesso ao open bar, almoço e petiscos. A pousada está convenientemente próxima ao aeroporto de Salvador, situada em Vilas do Atlântico.

Além disso, a Pousada Villas do Atlântico é pet friendly, permitindo que os hóspedes desfrutem da estadia junto com seus animais de estimação.