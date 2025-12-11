Acesse sua conta
Lugares para ler e escrever em paz em Salvador

Confira

  • Foto do(a) author(a) Vanessa Brunt

  • Vanessa Brunt

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:33

Nem todo bom refúgio criativo precisa ter cara de coworking. Entre bibliotecas com acervo vivo, cafés clássicos, salões de hotéis históricos e museus com jardins silenciosos, Salvador oferece recantos que sustentam horas de leitura e páginas novas, sem pressa e com conforto.

VEJA TAMBÉM: para quem deseja coworking, existem espaços elegantes como o WeFoundr e outros. 

Kopenhagen
Kopenhagen Crédito: divulgação

1) Kopenhagen – Shopping Cidade (Itaigara)

Para quando a pauta pede doçura e silêncio climatizado. A unidade do Shopping Cidade traz o estilo de cafeteria de rua e parisiense com grandes janelas de vidro. É possível chegar no meio da tarde, pedir um chocolate quente, um espresso ou um sundae discreto, com sabores inusitados, e seguir no caderno por 1–2 horas. Escolha mesa com boa luz, de preferência próxima à vitrine; fones leves e o aproveitamento do cardápio, que agora inclui salgados (sanduíches especiais e outros), fazem diferença.

📍 Av. ACM, 1298 – Itaigara | 🕒 Segunda a domingo, 9h às 20h

Por que funciona: serviço contínuo, polidez de equipe e ambientação “premium” sem a rotatividade barulhenta de outras cafeterias de rua.

Palacete das Artes
Palacete das Artes Crédito: divulgação

2) Palacete das Artes (Graça): entrada gratuita

O meu favorito. Museu-jardim com café no solar e áreas externas ideais para ler sob as árvores, entre esculturas de Rodin. É daqueles endereços que acalmam o olhar e ampliam a página. Inclui programações que podem começar com uma aula yoga em um final de semana e terminar em leitura na cafeteria do local. Como usar bem: escolha o fim da manhã ou o início da tarde, leve casaco leve (salas climatizadas) e aproveite as mesas do Solar Café para anotações longas.

📍 Rua da Graça, 284 – Graça

Por que vale: o conjunto de arte, arquitetura e natureza cria um ambiente silencioso e inspirador, mesmo sendo público e gratuito.

Instituto Cervantes
Instituto Cervantes Crédito: divulgação

3) Instituto Cervantes – Biblioteca José García Nieto (Ladeira da Barra): gratuita

Elegância sóbria e silêncio “de biblioteca” em um instituto cultural oficial da Espanha. A coleção de literatura hispânica, a curadoria de periódicos e a sala de leitura climatizada rendem horas de concentração. A biblioteca oferece a seus usuários também um serviço gratuito de acesso à internet com fins de informação, estudo ou pesquisa. Dica prática: por ter janela de funcionamento mais curta, planeje blocos de 2–3 horas e chegue com pauta definida.

📍 Av. Sete de Setembro, 2792 – Ladeira da Barra

🕒 Terça a sexta, 14h às 19h | Sábado, 8h30 às 13h

Por que vale: ambiente arquitetônico bonito, público seleto e silêncio absoluto.

Fasano Salvador
Fasano Salvador Crédito: divulgação

4) Hotel Fasano Salvador (Centro Histórico)

Quando a escrita pede sofisticação e introspecção. O Fasano, que é um dos principais hotéis de luxo da capital baiana, segue com interiores Art Déco e vista para a Baía de Todos os Santos. O lobby bar e lounge são acessíveis ao público (não é necessário ser hóspede), mas é recomendável consumir algo (um café, chá ou drink leve) para permanecer confortavelmente.

Atenção: o local não é próprio para longas jornadas de trabalho; há circulação de hóspedes e o consumo mínimo pode ser solicitado após certo tempo.

📍 Praça Castro Alves – Centro Histórico

🕒 Lobby bar: diariamente, 9h às 18h

Por que vale: conforto acústico, mobiliário elegante e staff discreto tornam o espaço ideal para quem busca calma urbana com refinamento.

Vista do Glauber
Vista do Glauber Crédito: divulgação

5) Cine Glauber Rocha (Praça Castro Alves)

Mais do que um cinema, o Espaço Itaú Glauber Rocha abriga um ambiente cultural ativo no coração do Centro Histórico. O térreo e o entorno contam com cafés e áreas de convivência que podem ser usados para leitura leve entre sessões ou no intervalo de eventos. O terraço é um show à parte para ler observando o pôr do sol, mas fica indicado para quem não se incomoda em sentar pelos chãos. Dica: verifique horários no site oficial do Espaço Itaú antes da visita; o acesso costuma ser livre, mas o café pode ter horários distintos das sessões.

📍 Praça Castro Alves, s/n – Centro Histórico

🕒 Aberto conforme programação de cinema e café

Por que vale: o clima artístico, as paredes que respiram cinema e a vista da praça fazem dele um refúgio inspirador.

Biblioteca Juracy Magalhães
Biblioteca Juracy Magalhães Crédito: divulgação

6) Biblioteca Juracy Magalhães Júnior (Rio Vermelho): gratuita

Um respiro público que voltou a se movimentar bem: a Juracy foi reaberta recentemente com acervo e estrutura renovados. Salas de leitura arejadas, mesas amplas e mais de 23 mil livros ajudam a criar o clima de foco que às vezes falta em mesas de restaurantes. São diversas áreas e setores, incluindo um espaço dedicado à literatura infantil, área de empréstimos, pesquisa, periódicos e sala digital. Como aproveitar: chegue pela manhã, leve bloco e laptop carregado, e aproveite as áreas mais internas, que costumam ser as mais silenciosas.

📍 Rua Borges dos Reis, s/n – Rio Vermelho

Por que vale: gratuito, com atmosfera clássica e luminosa, é ideal para quem quer silêncio real e ar de biblioteca tradicional.

Museu da Misericórdia
Museu da Misericórdia Crédito: divulgação

Extra - Museu da Misericórdia: um refúgio histórico (com ressalvas)

  • Localizado na Rua da Misericórdia, 6, na Praça da Sé, o Museu da Misericórdia é um dos espaços mais elegantes e silenciosos do Centro Histórico de Salvador. Após a reforma concluída em 2024, o local voltou a receber visitantes em ambiente climatizado e cuidadosamente restaurado, com acervo que percorre quatro séculos de história da Santa Casa e do próprio desenvolvimento da cidade.Para quem busca ler ou escrever em paz, o museu pode funcionar como um refúgio simbólico: o clima solene, o piso de época e o silêncio respeitoso das galerias inspiram concentração. Porém, há alguns cuidados importantes:
  • O museu é voltado a exposições, não a permanências longas, não há mesas dedicadas à escrita nem tomadas disponíveis.
  • Há circulação de visitantes e grupos, então o silêncio pode variar.
  • O acesso é pago, mas com valor simbólico (geralmente em torno de R$10).
  • O horário é terça a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 16h30.
  • Ideal visitar no início da manhã, quando o fluxo é menor.
  • Roteiro sugerido:
  • Manhã: Instituto Cervantes → almoço na Barra.
  • Tarde: Palacete das Artes ou Kopenhagen do Shopping Cidade.
  • Fim de tarde: café discreto no Fasano ou visita cultural ao Glauber Rocha.

