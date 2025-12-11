Lugares para ler e escrever em paz em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Vanessa Brunt
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:33
Nem todo bom refúgio criativo precisa ter cara de coworking. Entre bibliotecas com acervo vivo, cafés clássicos, salões de hotéis históricos e museus com jardins silenciosos, Salvador oferece recantos que sustentam horas de leitura e páginas novas, sem pressa e com conforto.
VEJA TAMBÉM: para quem deseja coworking, existem espaços elegantes como o WeFoundr e outros.
1) Kopenhagen – Shopping Cidade (Itaigara)
Para quando a pauta pede doçura e silêncio climatizado. A unidade do Shopping Cidade traz o estilo de cafeteria de rua e parisiense com grandes janelas de vidro. É possível chegar no meio da tarde, pedir um chocolate quente, um espresso ou um sundae discreto, com sabores inusitados, e seguir no caderno por 1–2 horas. Escolha mesa com boa luz, de preferência próxima à vitrine; fones leves e o aproveitamento do cardápio, que agora inclui salgados (sanduíches especiais e outros), fazem diferença.
📍 Av. ACM, 1298 – Itaigara | 🕒 Segunda a domingo, 9h às 20h
Por que funciona: serviço contínuo, polidez de equipe e ambientação “premium” sem a rotatividade barulhenta de outras cafeterias de rua.
2) Palacete das Artes (Graça): entrada gratuita
O meu favorito. Museu-jardim com café no solar e áreas externas ideais para ler sob as árvores, entre esculturas de Rodin. É daqueles endereços que acalmam o olhar e ampliam a página. Inclui programações que podem começar com uma aula yoga em um final de semana e terminar em leitura na cafeteria do local. Como usar bem: escolha o fim da manhã ou o início da tarde, leve casaco leve (salas climatizadas) e aproveite as mesas do Solar Café para anotações longas.
📍 Rua da Graça, 284 – Graça
Por que vale: o conjunto de arte, arquitetura e natureza cria um ambiente silencioso e inspirador, mesmo sendo público e gratuito.
3) Instituto Cervantes – Biblioteca José García Nieto (Ladeira da Barra): gratuita
Elegância sóbria e silêncio “de biblioteca” em um instituto cultural oficial da Espanha. A coleção de literatura hispânica, a curadoria de periódicos e a sala de leitura climatizada rendem horas de concentração. A biblioteca oferece a seus usuários também um serviço gratuito de acesso à internet com fins de informação, estudo ou pesquisa. Dica prática: por ter janela de funcionamento mais curta, planeje blocos de 2–3 horas e chegue com pauta definida.
📍 Av. Sete de Setembro, 2792 – Ladeira da Barra
🕒 Terça a sexta, 14h às 19h | Sábado, 8h30 às 13h
Por que vale: ambiente arquitetônico bonito, público seleto e silêncio absoluto.
4) Hotel Fasano Salvador (Centro Histórico)
Quando a escrita pede sofisticação e introspecção. O Fasano, que é um dos principais hotéis de luxo da capital baiana, segue com interiores Art Déco e vista para a Baía de Todos os Santos. O lobby bar e lounge são acessíveis ao público (não é necessário ser hóspede), mas é recomendável consumir algo (um café, chá ou drink leve) para permanecer confortavelmente.
Atenção: o local não é próprio para longas jornadas de trabalho; há circulação de hóspedes e o consumo mínimo pode ser solicitado após certo tempo.
📍 Praça Castro Alves – Centro Histórico
🕒 Lobby bar: diariamente, 9h às 18h
Por que vale: conforto acústico, mobiliário elegante e staff discreto tornam o espaço ideal para quem busca calma urbana com refinamento.
5) Cine Glauber Rocha (Praça Castro Alves)
Mais do que um cinema, o Espaço Itaú Glauber Rocha abriga um ambiente cultural ativo no coração do Centro Histórico. O térreo e o entorno contam com cafés e áreas de convivência que podem ser usados para leitura leve entre sessões ou no intervalo de eventos. O terraço é um show à parte para ler observando o pôr do sol, mas fica indicado para quem não se incomoda em sentar pelos chãos. Dica: verifique horários no site oficial do Espaço Itaú antes da visita; o acesso costuma ser livre, mas o café pode ter horários distintos das sessões.
📍 Praça Castro Alves, s/n – Centro Histórico
🕒 Aberto conforme programação de cinema e café
Por que vale: o clima artístico, as paredes que respiram cinema e a vista da praça fazem dele um refúgio inspirador.
6) Biblioteca Juracy Magalhães Júnior (Rio Vermelho): gratuita
Um respiro público que voltou a se movimentar bem: a Juracy foi reaberta recentemente com acervo e estrutura renovados. Salas de leitura arejadas, mesas amplas e mais de 23 mil livros ajudam a criar o clima de foco que às vezes falta em mesas de restaurantes. São diversas áreas e setores, incluindo um espaço dedicado à literatura infantil, área de empréstimos, pesquisa, periódicos e sala digital. Como aproveitar: chegue pela manhã, leve bloco e laptop carregado, e aproveite as áreas mais internas, que costumam ser as mais silenciosas.
📍 Rua Borges dos Reis, s/n – Rio Vermelho
Por que vale: gratuito, com atmosfera clássica e luminosa, é ideal para quem quer silêncio real e ar de biblioteca tradicional.
Extra - Museu da Misericórdia: um refúgio histórico (com ressalvas)