Para os idosos: cinco marcas de Salvador que ajudam no dia a dia

Em uma sociedade em que o etarismo é uma pauta pouco discutida, esses empreendimentos buscam quebrar estigmas

Vanessa Brunt

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 05:00

Em uma sociedade em que o etarismo é uma pauta pouco discutida, esses empreendimentos buscam quebrar estigmas relacionados aos idosos e proporcionar apoio em diversos segmentos interessantes a eles. Escritório de advocacia com atendimento online ou em casa para quem busca pelo Direito Previdenciário, academia para a terceira idade, faculdade específica e empresas de mudança estão entre os citados. Confira:

Meira Advocacia Crédito: divulgação

1 - Meira Advocacia (@meiraalmeidaadvocacia)

O escritório Meira Advocacia oferece, há mais de 10 anos, serviços jurídicos voltados ao Direito Previdenciário. Ou seja: ajudam em todo o processo de aposentadoria, auxílio-doença, pensão e outros quesitos que podem ser suportes fundamentais para os mais velhos. Para quem pensa em se aposentar e deseja já formular um planejamento prévio, os especialistas também elaboram a estrutura.

A instituição inclui atendimento online para todo o Brasil e também se disponibiliza a dar consultorias nas casas dos clientes. Assim, evita o deslocamento dos idosos. Além do atendimento em Salvador, a companhia tem sede localizada na cidade de Xique-Xique, Bahia, e desde 2013 atua também em locais como Irecê, Jussara, Barra do Rio Grande, Ponto Novo, Umburanas e outros.

O escritório tem, ainda, a área do Direito do Consumidor. Na capital baiana, o escritório fica localizado no Centro Empresarial Iguatemi - Av. Tancredo Neves, 274 - Bloco B - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-907.

Bandeirante Mudanças Crédito: divulgação

2 - Bandeirante Mudanças (@bandeirantesmudancas)

A Bandeirantes Mudanças é uma empresa destaque em Salvador no quesito de mudanças residenciais e comerciais, sejam elas locais ou interestaduais. A equipe embala os móveis, faz içamento e leva todas as peças de um endereço para o outro, incluindo os itens frágeis.

Ao fazerem todo o processo, incluindo suporte para desligamento e conexão de aparelhos (como TVs e geladeiras), a marca acaba sendo uma ótima pedida para demandas da terceira idade nesse momento de transição. O transporte seguro pode ir desde carrinhos, prateleiras e empilhadeiras até sofás e mesas.

Serviços como o de embalagem para grandes itens ou para os mais frágeis também facilita todo o processo para pessoas com idade mais avançada. Entre os métodos que garantem a segurança dos objetos no transporte estão as caixas de papelão triplex one way (descartáveis) para acondicionamento de louças e cristais, além de caixas de madeira confeccionadas sob medida, revestidas com espuma e manta expandida para o acondicionamento de obras de arte.

Através do site oficial é possível solicitar orçamentos e saber mais detalhes de todo o procedimento utilizado nas mudanças.

Academia Amit Crédito: divulgação

3 - Academia Amit (@academiaamit)

A Academia Amit nasceu com a proposta de viabilizar o exercício físico na terceira idade, visto que há um consenso entre profissionais de saúde sobre como a prática pode ser essencial para atividades do dia a dia que podem estar comprometidas nesta fase da vida. A prática pode ser benéfica na manutenção de atos corriqueiros como sentar, deitar, subir e descer escadas, além de atuar na prevenção de doenças e redução de fatores de risco em condições já apresentadas, em consonância a uma equipe médica especializada.

O local dispõe de equipamentos adaptados para adequar o corpo sênior na realização de movimentos e cargas personalizadas para evitar o esforço acentuado, resultando no alívio de sobrecargas articulares e permitindo sua utilização mesmo em caso de doenças e lesões.

A Academia de Musculação Terapêutica e Adaptada fica localizada no bairro da Graça, R. Teixeira Leal, 107, de Segunda à Sexta-feira das 7h às 19h.

Cine Daten - Circuito Sala de Arte Shopping Paseo Crédito: divulgação

4 - Cine Daten - Circuito Saladarte (@saladearte_oficial)

O Grupo Saladearte é uma empresa que atua na exibição de filmes do circuito alternativo, os chamados ‘filmes de arte’. O empreendimento conta com quatro unidades na capital baiana: a filial localizada no Museu de Arte Moderna da Bahia, no bairro do Comércio; o Cinema do Museu no Corredor da Vitória; o Cinema da UFBA que fica no Vale do Canela e o Daten, no Itaigara.

A unidade Daten, acomodada no Shopping Paseo Itaigara, é a unidade mais frequentada pela terceira idade, sendo um espaço constantemente alugado para sessões especiais em grupos seniores. A estrutura do local conta com escada e corrimão adequados e recentemente passou por melhorias na iluminação, sinalização e marcação de lugares.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria física de qualquer uma das unidades e também pelo site oficial

Faculdade da Maturidade Crédito: divulgação

5 - Faculdade da Maturidade Graça Senna (@faculdadematuridadegracasenna)

A Faculdade da Maturidade Graça Senna é uma Instituição de Ensino dedicada à população a partir de 50 anos de idade da capital baiana. A iniciativa busca reunir pessoas de idade mais avançada em atividades sociais e disseminar materiais pedagógicos e formativos à população idosa de Salvador.

Localizada nas instalações da Faculdade Santa Casa, no bairro de Nazaré, o centro educacional busca auxiliar os veteranos soteropolitanos na busca por conhecimento e promete ser um local de inclusão. A faculdade conta com oficinas, disciplinas, festas, passeios e viagens personalizadas para o público 50+, com mensalidade a partir de R$ 440.