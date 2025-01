VANESSA BRUNT

Perfis de Instagram para acompanhar novidades e opiniões sobre os lados menos óbvios de Salvador

A cidade se reinventa cada vez mais em suas programações até mesmo para quem já mora nela e acha que viu de tudo

Vanessa Brunt

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 16:59

Para além das mais de 20 praias da cidade litorânea, a capital baiana é também berço de atividades que enriquecem nichos distintos e oferecem opções de lazer fora da caixa. O aumento de 6.1% no número de turistas ilustra bem o destaque e movimento que a capital tem gerado. O dado é da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que exibe o número do primeiro semestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, com cerca de 4,4 milhões de novas pessoas visitando a terra baiana.

Mas não é apenas quem vem de fora que se surpreende. A cidade se reinventa cada vez mais em suas programações até mesmo para quem já mora nela e acha que viu de tudo. Programações especiais para as crianças e famílias, novos restaurantes inusitados e outros espaços nada óbvios são exibidos por pontos de vistas profundos através de criadores de conteúdos que se destacam. Conheça:

1. Guia SSA FOR KIDS: Entretenimento Infantil em Salvador | @ssaforkids

Administrado pela comunicóloga Délia Coutinho, que é também mãe da Agatha, de 10 anos, o perfil @ssaforkids foi criado em 2017 para trazer programações para crianças e toda a família, exibindo locais que saem dos clichês e agendas especiais. A ideia surgiu depois da alta procura das amigas de Délia por suas sugestões sobre o que fazer na capital baiana com os filhos. A inspiração também veio do seu pai, que sempre a levava para conhecer os diversos cantos de Salvador.

Com uma paixão por teatro, cultura e diversão infantil compartilhada entre mãe e filha, um dos momentos mais marcantes da página em 2024 foi a homenagem recebida pela peça Saudades, João, em junho, em prol da contribuição à cultura baiana. "É uma página de serviço e informação. Já divulguei dezenas de pequenos negócios, especialmente, que ganharam tração após disseminarmos", exclama a produtora de conteúdos.

O perfil também possui uma parceria de dois anos com a @agenciakidstravel, onde mostra opções de hospedagens na cidade e proximidades. Sobre a expansão, Délia comenta que registrou a marca e espera construir um site para dar continuidade ao podcast projetado em 2022, ano em que foi feito o episódio piloto com participação do seu marido, que também é músico.

Reforçando o protagonismo das mulheres na escolha de programações familiares, o Instagram possui uma base de seguidoras majoritariamente feminina (mais de 80%). Outro fator curioso da sua identidade é uma logo personalizada criada pelo designer Abel Marcelino, ilustrador soteropolitano de destaque nacional (@petitabel).

2. Roteiro Cultural Salvador | @roteirocultural.ssa

Shows de variados estilos, peças de teatro, feiras e outros movimentos recebem destaque em agendas completas nessa curadoria. Com novidades que perpassam pelo cenário musical local e vão até o apoio a projetos culturais independentes, o Roteiro Cultural de Salvador é também uma porta para a democratização da arte.

Além de mostrar os diferentes lados da cidade, a página divulga eventos que movimentam o empreendedorismo baiano, como festivais de cerâmica, artesanato e karaokê em botecos.

Com repórteres próprios, o perfil efetua coberturas dos eventos, incluindo vídeos e mais detalhes. Sob o olhar da gestora de evento Andréa Barros, o público passeia pelos principais bairros da capital, descobrindo segredos do Pelourinho e ficando por dentro de todas as informações sobre o Carnaval da cidade.

Nos posts recentes, o tema escolhido foi o Axé 40 Brown, o ensaio para a gravação audiovisual da nova música do cantor Carlinhos Brown, Negra Meiguice, que aconteceu no Candyall Guetho Square.

3. Onde Comer em Salvador | @ondecomeremsalvador

De maneira contrária ao que se espera da culinária baiana, as indicações do perfil @ondecomeremsalvador vão desde as tradicionais moquecas e receitas com dendê até pokes, fondues de pistache e hot dogs gigantes. Ou seja: é a verdadeira mistura da capital baiana, indo para além das delícias locais.

O Onde Comer em Salvador costuma galgar as novidades do mercado e do que acaba de ser inaugurado na cidade. Em suas últimas postagens, foi divulgado um restaurante que abriu suas portas recentemente, o Ezza Restaurante (@ezzarestaurante), assinado pelo Chef Laurent Rezette, além do endereço e faixa de preços.

A proposta da página é proporcionar aos turistas e público local uma visão mais ampla da gastronomia de Salvador, com opiniões aprofundadas e alertas que ajudem a aproveitar melhor cada ambiente indicado. Nas postagens, os seguidores têm acesso a dicas e até cupons de desconto.

Dos endereços mais luxuosos aos mais em conta, a página também acaba indicando hospedagens e outras vertentes em paralelo. Para quem deseja antecipar notícias sobre drinks, pratos inusitados, sobremesas e os mais amplos estilos culinários, eis aqui uma forma certeira de estar por dentro.

4. Belezas do Subúrbio | @belezas.suburbio

Beirando os 500 mil seguidores, o protagonismo suburbano de Salvador está presente na página @belezas.suburbio, que percorre regiões como Paripe, Suburbana e Periperi para trazer novidades, eventos e empreendimentos locais.

Indo desde os cursos e antecipações de inaugurações até memes e imagens da belezas naturais que valorizam a cultura entre bairros, as postagens giram em torno do que há para fazer no Subúrbio. O maior elogio do público é em relação à curadoria especial, já que exibe muito do que pode não estar sendo ainda mostrado na mídia.

Criado por @_Anderson.Simplicio, o perfil também exibe locais para experimentar novas gastronomias, além de promoções especiais.

Foi anunciado recentemente na página, por exemplo, que o Subúrbio ganhará Polo Audiovisual com cinema, estúdios e escola de frente para o mar, em Plataforma.

5. Soteropobretano | @soteropobretano

Intitulado como um guia para os "Soteropobretanos", vocabulário utilizado para definir o público com restrições financeiras, o perfil traz oportunidades de lazer e entretenimento para quem não quer investir alto. A proposta é mostrar que mesmo com limitações, há como aproveitar a cidade sem estar na mesmice.

Com coberturas especiais e novidades em primeira mão, o perfil vai das praias, shows de drones e atrações gratuitas até os restaurantes mais econômicos.

Divulgação de descontos e promoções em lojas também não ficam de fora e se misturam até mesmo com alertas sobre regiões próximas à cidade, como Feira de Santana. O Instagram também abre espaço para que seus seguidores tirem dúvidas e deem sugestões.