VANESSA BRUNT

Programações silenciosas: locais para aproveitar o São João em Salvador

Conheça cinco lugares para fugir da folia junina tradicional

Publicado em 12 de junho de 2025 às 05:00

Na Bahia, o São João é mais do que uma festa: é uma tradição que pulsa com a força de uma identidade coletiva. Celebrado em praticamente todos os 417 municípios do estado, o feriado movimenta a economia, o turismo e o coração do povo. Só no ano passado, a festa gerou uma receita histórica de R$ 2 bilhões, segundo a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur). >

Mal termina o Carnaval, e o baiano já começa a fazer a contagem regressiva para o mês de junho, quando as ruas ganham bandeirolas, os arraiás se multiplicam e o cheiro de milho assado, licor e amendoim toma conta do ar. Em Salvador, os festejos seguem a todo vapor. A capital baiana contará com uma programação intensa em 2025: entre os dias 18 e 23 de junho, o Parque de Exposições será palco de grandes atrações nacionais, e entre 19 e 24 de junho o Pelourinho também pulsará para as festas juninas. Os espaços contarão com shows de nomes populares como João Gomes (@joaogomescantor), Solange Almeida (@solangealmeida), Mastruz com Leite (@mastruzcomleiteoficial) e Dorgival Dantas (@dorgivaldantas). >

Mas nem todo mundo se sente à vontade no meio da multidão ou quer curtir a festa com som nas alturas. Há quem prefira outro ritmo, mais íntimo e mais silencioso. >

Dos jogos de tabuleiro às galerias e dos chás aos restaurantes típicos, conheça opções que vão estar em pleno funcionamento no período junino. Confira:>

1) Tea Shop Salvador Shopping | @teashop_salvadorshopping>

Tea Shop Crédito: divulgação/Instagram

Aulas de xadrez, lanches fitness e espaço para leituras. Com sete anos de funcionamento no Salvador Shopping (@salvadorshopping), a Tea Shop estará em plena atividade durante o período junino e é uma alternativa para quem busca uma programação mais tranquila durante o São João. A unidade faz parte de uma franquia internacional criada em Barcelona, nos anos 1980, voltada à cultura do chá e à comercialização de chás frescos a granel.>

No espaço, além dos produtos para levar (que incluem louças exclusivas), existe um ambiente reservado para o consumo no local. São oferecidos chás gelados, matcha, blends exclusivos da marca e acompanhamentos como salgados, bolos e tortas artesanais ou fitness, desenvolvidas para harmonizar com as mais de 130 mesclas de chá disponíveis.>

O ambiente também oferece um tabuleiro de xadrez com peças e relógio, que pode ser utilizado em aulas ou partidas informais durante as sextas-feiras. O uso é gratuito por 30 minutos, mediante apresentação de um voucher fornecido pela loja. Totalmente climatizado e com uma proposta de desaceleração, o local pode ser uma opção para quem prefere uma vivência mais reservada no período junino.>

Funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 22h; e aos domingos, das 13h às 21h.>

Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3133, Quiosque 215, Piso L2 - Caminho das Árvores, Salvador–BA, 41820-021.>

SOL VA’A Crédito: divulgação/Instagram

A poucos minutos do centro da cidade, a base da SOL VA‘A, na Praia da Preguiça, oferece passeios em canoas havaianas pela Baía de Todos os Santos. A atividade é realizada em grupo, com acompanhamento de instrutores, e propõe uma experiência de contemplação, leve exercício físico e conexão com o entorno natural.>

Dentre as opções de roteiro oferecidos, tem o “Forte São Marcelo”, que percorre a área histórica de Salvador com vista panorâmica para alguns dos principais cartões-postais da cidade: Mercado Modelo, Elevador Lacerda, Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, Palácio Rio Branco e Praça Castro Alves. Já o passeio “Pôr do Sol” segue pela costa passando pela prainha do MAM (@bahiamam), Solar do Unhão, prainha das pedras, Gamboa de Baixo, Bar da Mônica (@bardamonica) e vista do prédio e do píer da cantora Ivete Sangalo (@ivetesangalo), até o restaurante Mahi Mahi (@mahimahisalvador).>

Todos os participantes recebem coletes salva-vidas e passam por um treinamento rápido com o comandante antes da remada, garantindo a segurança durante o passeio.>

As saídas acontecem em diferentes horários ao longo do dia. A proposta é oferecer uma forma alternativa de explorar a cidade, unindo natureza, história e paisagens pouco conhecidas do mar para a terra.>

Funcionamento: todos os dias, das 8h às 18h.>

Endereço: Praia da Preguiça - Centro, Salvador–BA, 40060-286.>

3) Espaço Pierre Verger | @espacopierreverger>

Espaço Pierre Verger Crédito: divulgação/Instagram

Localizado no Forte Santa Maria, na orla da Praia do Porto da Barra, o Espaço Pierre Verger é dedicado à valorização e divulgação da fotografia baiana, com destaque para o etnólogo e fotógrafo franco-baiano Pierre Verger e mais de 100 fotógrafos que nasceram ou fixaram residência na Bahia, o acesso se dá por meio da compra de ingressos que custam R$ 20,00 (inteira) e R$10,00 (meia), e às quartas-feiras a entrada é franca.>

O espaço utiliza recursos tecnológicos variados, combinando projeções, salas de cinema, mapas interativos e realidade virtual para apresentar as mais de 5.000 fotografias que compõem a exposição. Os visitantes podem interagir com as imagens e até criar sua própria exposição virtual.>

A exposição permanente é dividida em seis eixos: Retratos, Paisagens Urbanas, Cultos Afro-Brasileiros, Interior da Bahia, Cenas do Cotidiano e Fotografia Contemporânea, permitindo uma imersão visual e cultural na diversidade e ancestralidade da Bahia.>

Funcionamento: todos os dias, exceto terça-feira, das 9h às 17h.>

Endereço: Lr. do Porto da Barra - Barra, Salvador–BA.>

4) São Jogue | @saojogue>

São Jogue Crédito: divulgação/Instagram

O São Jogue é uma alternativa voltada ao entretenimento de grupos, amigos e famílias. Com unidades nos shoppings Bela Vista (@belavistashopping) e Paralela (@shoppingparalela), o espaço reúne mais de 400 jogos de tabuleiro, como Banco Imobiliário, Quest, Jogo da Vida, Dixit e Ticket to Ride, além de mesas dedicadas ao universo do RPG.>

O local também conta com uma sala de karaokê privativa e experiências de Just Dance. Com uma estrutura para aniversários e happy hours, e um cardápio que inclui pizzas, hambúrgueres e drinks variados. O ambiente é climatizado e acessível, a proposta une lazer e socialização, sem a agitação dos grandes eventos típicos do mês junino.>

Funcionamento: segunda a sábado, das 12h às 22h e domingo, das 13h às 22h>

Endereço: Shopping Paralela: Av. Luís Viana Filho, 8544 - Alphaville, Salvador–BA, 41730-101.>

Shopping Bela Vista: Alameda Euvaldo Luz, 92 - Horto Bela Vista, Salvador–BA, 41098-020.>

5) Sertão Bom | @sertaobom>

Sertão Bom Crédito: divulgação/Instagram

Entre as opções para quem deseja manter o clima nordestino sem encarar a movimentação intensa típica do período junino, o Sertão Bom oferece uma alternativa gastronômica tranquila. Localizado no bairro da Pituba, o restaurante funciona todos os dias, das 11h às 17h, e traz no cardápio pratos tradicionais da culinária do sertão, como escondidinho, arrumadinho e farofa de cuscuz.>

Com ambiente familiar, o espaço aposta na valorização das raízes regionais, mantendo viva a tradição sertaneja em cada detalhe do serviço. A proposta é unir conforto, autenticidade e boa comida em um só lugar, ideal para quem prefere aproveitar o mês de junho de forma mais reservada, mas sem abdicar dos sabores típicos da época.>

Funcionamento: todos os dias, das 11h às 17h.>