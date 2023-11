Quatro lojas de Salvador que personalizam tudo para os seus presentes de Natal

Para quem deseja presentear neste final de ano de forma mais específica, com nomes, frases ou até desenhos feitos de forma única e especial, essas marcas baianas podem ser as melhores escolhas:

A empresa de acessórios sustentáveis e personalizados, feitos com materiais naturais e sem testes em animais, é a opção ideal para quem busca itens mais sofisticados. Os produtos, de alta qualidade nos acabamentos, incluem bolsas com as iniciais dos clientes, nécessaires, cases para vinho, jogos americanos, cases para notebook, estojos, rasteirinhas e desk pads, além de diversos outros itens: sempre com personalizações possíveis. Kits completos para viagens (e de outros estilos) também ficam inclusos. Tudo é produzido de forma artesanal e com base nas solicitações de cada cliente.