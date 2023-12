Quatro lugares não óbvios do Brasil para conhecer e lembrar da Bahia

Quem já viu as ruínas históricas da Bahia e já passou pelo Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte, pode se encantar com o Sítio Arqueológico de São Miguel. O espaço é um importante patrimônio da Unesco. Lá, acontece também um espetáculo de Som e Luz.

Mas o destino não reserva apenas este local para os roteiros. Museus criativos, pousadas com comidinhas caseiras e mais aspectos também podem ser aproveitados. A Fonte Missioneira, por exemplo, é mais uma opção com visual mágico e histórico.

Recheada de pontos turísticos, fica no litoral paranaense e oferece natureza preservada, como o Parque Nacional de Superagui, com suas praias tranquilas. O ambiente natural pode trazer à mente algumas áreas costeiras da Bahia, ressaltando a beleza e diversidade das paisagens litorâneas.

A cidade fica inclusa na maior reserva de Mata Atlântica do país, cercada por ilhas, praias desertas, animais em extinção, cachoeiras e história. De Curitiba até lá são apenas 160 quilômetros e é possível descer a Serra do Mar pela Estrada da Graciosa.

Pôr do sol forte, comida caseira, barquinhos coloridos e muitos outros aspectos podem trazer a lembrança da Bahia enquanto demonstram, também, um pouco mais da cultura admirável do Paraná.

Paraty, com sua marcante arquitetura colonial e suas ruas de pedra, presenteia os visitantes com um charme histórico que ecoa em algumas regiões da Bahia. As festividades culturais, a vibrante cena musical e a proximidade com o mar são elementos compartilhados por ambas as localidades.