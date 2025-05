VANESSA BRUNT

Quatro novas cafeterias com café da manhã e vista linda em Salvador

As propostas vão da confeitaria autoral ao café com vista para o mar, passando por experiências itinerantes que integram arte e gastronomia

Vanessa Brunt

Publicado em 22 de maio de 2025 às 17:23

Em um mundo onde consumidores estão cada vez mais atentos ao que consomem, do ingrediente à intenção, as experiências importam tanto quanto os produtos. Uma pesquisa global da Bain & Company aponta que marcas com propósito e apelo sensorial forte despertam maior desejo de compra, sobretudo quando associadas à sustentabilidade e à sensação de exclusividade, e o café também participa desse processo. >

Não ao acaso, o Brasil segue firme como o segundo maior consumidor de café do mundo, com mais de 21,9 milhões de sacas consumidas entre 2023 e 2024, segundo a ABIC. Mas o que chama atenção é como o café tem se transformado: deixou de ser só uma bebida e virou um convite à pausa, ao encontro e à contemplação.>

Na capital baiana, esse movimento ganha um charme especial. A cidade, que já oferece cenários naturais deslumbrantes, agora também abriga cafeterias que combinam cafés da manhã elaborados, ambientes instagramáveis e belas vistas. >

Com propostas que vão da confeitaria autoral ao café com vista para o mar, passando por experiências itinerantes que integram arte e gastronomia, essas novas cafeterias trazem experiências únicas. Confira:>

Seven Wonders Barra Crédito: divulgação

1. Seven Wonders Barra | @sevenwonderscafe>

Terraço com assentos confortáveis e vista para o mar. Essa é apenas uma das novidades encontradas na nova sede da Seven Wonders. Cafeteria renomada por diferenciais como a caixa de perguntas e respostas, o local agora recém-inaugurou sua nova versão na Avenida Oceânica, próxima ao Farol da Barra.>

Poética, a proposta da marca combina café da manhã completo com coleções especiais e opções como almoço ou lanches. Para as refeições matinais, a Seven da Barra inclui, por exemplo, o combo Porto da Barra (R$ 63) com iogurte, salada de frutas, geleia ou mel, café espresso ou coado, ovos, pão torrado com bacon, tartar de abacate, tomates-cerejas marinados, e bolos, como o de limão ou chocolate. Há, ainda, o prato que leva carne seca desfiada, cuscuz, banana frita e ovos. Tudo sempre acompanhado de sucos frescos e naturais.>

Após degustar da experiência, afirmo que o ponto alto é a união entre a vista da área descoberta e o excelente sabor do café da manhã. No espaço, continuam os elementos arquitetônicos inspirados nas Maravilhas do Mundo com um cardápio que busca oferecer essa vivência gastronômica repleta de coleções especiais. >

O cardápio reúne também toasts coloridos, de difrerentes sabores, como o de parma (R$ 38,90), com pasta de tomate seco, presunto cru, fior di latte, pesto de rúcula e brotos frescos. Os cafés são preparados com grãos da Chapada Diamantina, provenientes da Fazenda Divino Espírito Santo (@fazdivinoespiritosanto).>

O novo ambiente funciona durante toda a semana, das 7h às 20h, e está localizado de frente para o Cristo da Barra, um dos marcos turísticos da cidade. Ele faz parte da rede que está presente em diversos pontos de importância da capital baiana, como livrarias de grandes shoppings (a exemplo da Leitura, do Salvador Shopping), universidades e centros empresariais. >

Localização: Spot Barra - Avenida Oceânica, 859, Barra, 40170-010. Funcionamiento: Segunda a domingo, 7h às 20h. Contato: (71) 99663-4278>

Mairoca Crédito: divulgação

O café da manhã no Mairoca passou a ser servido aos fins de semana, das 8h às 11h, na unidade localizada no bairro da Vitória, com vista para a Baía de Todos os Santos. A casa, que atua com opções sem glúten, sem lactose e sem açúcar, inclui novas opções voltadas ao desjejum.>

Entre os itens disponíveis, o Combo Nordestino tem se destacado. Ele é composto pelo bolo do dia, cuscuz de milho com queijo coalho, ovos e café coado. O cardápio explora sabores regionais em um ambiente voltado à permanência.>

No momento, o espaço está com uma condição especial. O cupom PRIMEIROMAIROCA gera 15% de desconto para quem está indo pela primeira vez para a experiência. No cardápio, opções como salada de frutas com iogurte, bolos e até pequenos doces podem ser aproveitados. >

Os bolos e biscoitos sem glúten são alguns dos pontos altos, mas os salgados não ficam de fora. Guirlanda de camarão e até lanches congelados podem ser pedidos.>

Localização: Avenida Sete de Setembro, 306, Vitória. Funcionamento: Segunda a quinta 10h às 20h; Sexta a domingo 8h às 20h.>

Jeanne Garcia Crédito: divulgação

3. Jeanne Garcia | @jeannegarciaconfeitaria>

Apesar de estar localizada na Pituba, em meio à área urbana, o ambiente inclui uma vista com natureza e grandes janelas de vidro para a apreciação exterior. >

A Confeitaria Jeanne Garcia incluiu, no início de 2024, um menu de café da manhã e brunch servido aos sábados e domingos, das 8h às 12h. A casa, que já atuava com foco em confeitaria, passou a oferecer também bebidas à base de café, sanduíches, toasts e pratos voltados ao desjejum. >

O cardápio inclui opções como fatias de pão torrado com ovos e bacon, iogurtes ou croissant recheado com fonduta de gorgonzola. Outros pedidos podem incluir pera caramelizada e crocante de castanha de caju, vendido por R$ 30 ou o Iced Latte de pipoca com caramelo. >

Também estão disponíveis bolos, doces e outras receitas com proposta autoral.>

Localização: Ramalho Ortigão, 30 - Pituba, Salvador, 41810-220. Funcionamento: Terça a sexta 13h às 19h; Sábado 8h às 12h | 14h às 19h; Domingo 8h às 12h | 14h às 18h.>

Curadoria Lab Crédito: divulgação

4. Curadoria Lab | @curadorialab_>

Com proposta distinta das cafeterias tradicionais, o Curadoria Lab funciona em formato itinerante, ocupando temporariamente diferentes espaços da cidade com eventos que combinam gastronomia, arte e design. >

A iniciativa não possui sede fixa e já promoveu edições em locais como a Eco (@eco.rv) e Andina (@andina_cozinhalatina), reunindo brunch, intervenções artísticas e curadoria de moda.>

O cardápio varia conforme o local e a edição, mas costuma incluir itens como torta basca com doce de leite, sanduíche de presunto parma com queijo e mostarda com mel, cafés especiais e bebidas sazonais. >

A experiência vai além da alimentação: cada encontro é pensado como um evento de múltiplas camadas, com exposições, discotecagem e venda de peças autorais da marca, incluindo roupas e objetos.>