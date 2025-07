VIXE

Vermelho carmim é a dica para iluminar este Inverno

Coleção Boreal, da Martha Medeiros, é uma ótima dica

Quer uma cor de impacto para iluminar esse Inverno? Vá de vermelho carmim. E pode ser um look total, nada óbvio, pensando com o tom. Atrás de uma boa inspiração? Dá só uma espiadinha na coleção batizada de, “Boreal”, da Martha Medeiros (marthamedeiros.com.br). Referência no trabalho com rendas, a marca traduz toda sua tradição artesanal, de uma maneira bem chique e usa o vermelho como uma das apostas da cartela da temporada. Em tempo: a Aurora Boreal serviu como mote para o surgimento das criações que despontaram com a capacidade de despertar paixões. A começar pela cor…>