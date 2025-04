MEMÓRIA

Você sabia que Salvador já teve corrida de carros na Avenida Centenário?

Movimentada avenida de Salvador foi palco de corridas que marcaram época e revelaram o piloto Lulu Geladeira

Muita gente que hoje passa pela Avenida Centenário, com seus canteiros e edifícios por toda a sua extensão, não imagina que, nos anos 1960 e 1970, o local foi palco de disputadas corridas de automóvel. Sim, isso mesmo. Parece loucura imaginar o ruído de motores em alta velocidade, com uma multidão aglomerada nas encostas torcendo pelos pilotos. Salvaguardadas as devidas proporções, seria algo semelhante ao que acontece em Mônaco. Só que, nesse pequeno país entre a Itália e a França, há toda uma estrutura para que as corridas de Fórmula 1 aconteçam com segurança no meio da cidade, atraindo os fãs do automobilismo, que ainda podem desfrutar dos cassinos e de todo o ambiente luxuoso que Mônaco proporciona a quem tem dinheiro. >