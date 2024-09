MODA

Desfile infantil da Negrif promove atividades voltadas para musicalização

Um dos principais destaques do Afro Fashion Day, a marca baiana Negrif promove no dia 5 de outubro, às 14h, mais uma edição do Desfile Infantil Negrif. O evento volta a acontecer na Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris, e terá como destaque atividades musicais promovidas em parceria com o multi-instrumentista e educador Wesley Santos Lima. Idealizado pela CEO da marca, Madá Negrif, o evento busca oferecer à garotada uma tarde especial, com dinâmicas, diversas linguagens artísticas, atrações e muita interação.

Entre os looks que farão parte do desfile, roupas que fogem do tradicional nos modelos, nas estampas, nos tecidos, através de criações, valores relevantes são trabalhados com foco nas crianças, trazendo conceitos de diversidade, respeito, identidade, originalidade compõem as roupas da Negrif. “É de fundamental importâcia trabalhar a negritude e a luz dessas crianças com a força do projeto da Negrif”, destaca o educador Wesley Santos Lima.