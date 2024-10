MODA E CULTURA

Inspiração italiana: Gefferson Vila Nova Label desfila pela quarta vez na São Paulo Fashion Week

Estilista baiano à frente da marca homônima viajou até a Costa Amalfitana para conceber a coleção masculina Amore

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 14:19

Desfile de Gefferson Vila Nova na SPFW Crédito: Hitsu

Quem estava no início da noite desta quarta-feira (16) no São Paulo Fashion Week, pode aproveitar a nova coleção do designer Gefferson Vila Nova. Sua label foi apresentada no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, com uma coleção masculina intitulada de “Amore”.

A inspiração da vez foi no calor siciliano, com peças necessárias para usufruir uma temporada de verão inesquecível que chega nos próximos meses. Tecidos leves e fluidos, além de modelagens amplas que proporcionavam liberdade de movimento, refletindo a descontração e a elegância do verão europeu são o carro-chefe do estilista.

Além disso, ao som do DJ Arthur Valleti, os modelos circularam pela passarela apresentando, também, estampas de sereias e limões sicilianos, elementos que remetem à cultura e à mitologia italianas, apareceram nas camisas, T-shirts e bolsas.

Desfile de Gefferson Vila Nova na SPFW Crédito: Hitsu

Afim de deixar sua marca na moda, Gefferson apresentou a paleta de cores que capturou a essência mediterrânea com tons de creme, azul noturno, junto com o preto e branco, tradicionais da marca. O uso de materiais sustentáveis e técnicas artesanais chamaram a atenção, já que é uma marca registrada de Vila Nova.

Reconhecido por impulsionar o streetwear soteropolitano com influências internacionais, criando uma estética única que dialoga com diversos estilos, Villa Nova marcou sua quarta apresentação no evento, consolidando sua posição como um dos nomes fortes da moda brasileira. Mas, engana-se que ele se limita apenas no território natal. O estilista também está disponível em Portugal, onde as peças são vendidas na Entourage, em Lisboa, e seu e-commerce atende clientes de várias partes do mundo, reforçando sua ampliação no mercado de moda global.

Desfile de Gefferson Vila Nova Crédito: Hitsu

Todas as peças da coleção “Amore” já estão disponíveis em pré-venda através do perfil oficial da marca no Instagram (@geffersonvilanovalabel).