CRIME

Garçom mata vereador a facadas em restaurante no Ceará

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o vereador chegou ao local momentos antes de ser atingido Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o parlamentar se senta à mesa e na sequência é golpeado no pescoço O garçom se dirige para outro ponto do restaurante e desfere golpes contra as outras vítimas, dois homens de 55 e 56 anos. Um tumulto se forma entre os clientes do estabelecimento e o suspeito foge do local com a faca em mãos.