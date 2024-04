SALADEARTE

Salvador recebe Mostra de Cinema Europeu 2024

Entre os dias 5 e 9 de maio acontece a Mostra de Cinema Europeu 2024. O evento é gratuito e as sessões serão exibidas na Sala de Arte do Museu Geológico, com início sempre às 19h.