Mãe de Gabriel Medina fala sobre reconciliação em foto com o filho: 'Bem sempre vence'

O surfista Gabriel Medina e sua mãe, Simone, apareceram juntos novamente em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (15) aparentemente reconciliados. Os dois estavam afastados desde 2020, quando aconteceu um rompimento familiar devido a um problema relacionado à carreira de Gabriel. As informações foram divulgadas pelo Gshow.

"Voltando ao dia de hoje, não só comemorando o aniversário da minha princesa, mas a restituição da minha família. O bem sempre vence, o amor sempre prevalecerá", escreveu Simone na legenda de uma publicação repleta de fotos com a família na comemoração pelos 19 anos da filha mais nova, Sophia, com destaque para duas imagens em que aparece apenas com Gabriel.