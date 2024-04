RIO DE JANEIRO

Grávida de sete meses é mantida em cárcere privado por traficantes

O namorado da jovem teria se envolvido em uma briga com os traficantes e ela foi levada como forma de punição

Uma mulher grávida de sete meses foi mantida em cárcere privado em um prédio, no centro do Rio de Janeiro, em virtude de um desentendimento com traficantes de drogas. Ela foi resgatada nesta quarta-feira (17).