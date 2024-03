CRIME

Mulher é presa suspeita de manter tio idoso em cárcere privado na Bahia

Uma mulher que mantinha um tio idoso de 78 anos em cárcere privado foi presa em flagrante, na segunda-feira (18), em Baixa Grande. Ela foi detida por investigadores da 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itaberaba) depois de uma denúncia do Conselho Municipal do Idoso.