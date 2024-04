TERCEIRA INTERNAÇÃO

Jovem tem sangramento pelos olhos, nariz, boca e ouvidos: 'é assustador'

A mãe, Maria Ocilene Soares, moradora da cidade de Santos, em São Paulo, contou que o problema da filha começou em abril de 2019, com dores no peito e na cabeça. Elas foram aos hospitais da região e não obtiveram diagnósticos, sendo liberadas em todas as internações.