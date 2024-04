COM CÂNCER

Filho de Anderson Leonardo, do Molejo, fala sobre estado de saúde do pai: 'O guerreiro é sinistro'

Família está otimista com a recuperação

Alô Alô Bahia

Publicado em 1 de abril de 2024 às 14:14

Tratando um tipo raro de câncer localizado na região da virilha, Anderson Leonardo, 51 anos, vocalista do grupo Molejo, foi internado novamente no último dia 24. Segundo anúncio da equipe do cantor, a doença se agravou. Contudo, o filho do artista, Leozinho Bradock, segue otimista com a recuperação do pai.

Em um story publicado no Instagram neste sábado (30), ele atualizou o público sobre o estado de saúde de seu pai. "Se recuperando superbem. O guerreiro é sinistro. Em breve estará aqui conosco novamente", escreveu.

Há quatro dias, Leozinho, que seguiu os passos do pai na música, publicou uma foto com Anderson durante sua infância e escreveu: "Não é sobre o cara que vocês conhecem por ser bom de repertório, e muito menos o artista insubstituível que ele de fato é. É sobre a minha direção de vida, sobre ser um filho 'rebelde', sobre amar o MEU PAI. Sem mais!". Além dele, Anderson Leonardo tem outros três filhos: Alessa Crystine, Rafael Phelipe e Alice.

O cantor foi internado no domingo (24), com um quadro grave, no Hospital Unimed da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, mas vem apresentando melhoras. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, na quinta (28), ele voltou a se alimentar por via oral e, na sexta-feira (29), acordou melhor e até conseguiu beber água sozinho.

Na quarta-feira (27), integrantes do grupo Molejo estiveram no programa "Encontro com Patrícia Poeta" e elogiaram a garra do companheiro para lutar contra a doença.

Em outubro de 2022, Anderson revelou que havia sido diagnosticado com câncer inguinal, na região da virilha. Três meses depois ele falou sobre a doença durante participação no Encontro com Patrícia Poeta.

"Quando descobri falei com eles [colegas do Molejo] que tinha uma notícia boa e uma ótima: 'A ótima é que vocês ficarão comigo por bastante tempo e a boa é que estou com câncer, mas vou me curar'", relembrou o artista, que também agradeceu ao médico responsável pelo tratamento, a quem se referiu apenas como João. "Essa alegria ajuda".