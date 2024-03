ATUALIZAÇÃO

Claumirzinho Gomes, do Molejo, visita Anderson no hospital: 'Conversou comigo'

Colega de Anderson Leonardo na banda Molejo, Claumirzinho Gomes visitou o cantor no hospital e atualizou o estado de saúde do artista que lutra contra um câncer intestinal. Nas redes sociais, atualizou o estado de saúde do parceiro.