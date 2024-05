HOMOFOBIA?

Namoradas são assassinadas a tiros durante caminhada de mãos dadas

Caso aconteceu em via pública no Ceará

Da Redação

Publicado em 30 de maio de 2024 às 12:49

Namoradas são assassinadas no Ceará Crédito: Redes sociais

As namoradas Jakeline Galdino da Silva e Gilmara de Almeida Lopes caminhavam de mãos dadas em uma no Bairro Guarani, na cidade de Campos Sales, no interior do Ceará, quando foram surpreendidas com tiros.

A situação aconteceu na tarde desta quarta-feira (29). Uma das vítimas morava em Pernambuco, mas estava no interior do Ceará a passeio e visitando a namorada. Em um determinado momento, as duas receberam diversos tiros em via pública.

Segundo o G1, os suspeitos fugiram após os disparos e, até a manhã desta quinta-feira (30), os dois seguem foragidos. As vítimas não resistiram e morreram no local do crime.