Antony, do United, é acusado de agressão e ameaça por ex-namorada

A DJ e influenciadora Gabriela Cavallin registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra o atacante Antony, da seleção brasileira e do Manchester United, por violência doméstica, ameaça física e lesão corporal. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Tatuapé, em São Paulo. A assessoria do jogador foi procurada, mas até o momento não respondeu à reportagem.

No documento não está claro se agressão ocorreu no Brasil ou na Inglaterra. Em um comentário no Instagram para um perfil dedicado a Antony, a influenciadora afirmou que estava morando com o jogador há um mês, mas que não estavam mais juntos. Em julho do ano passado, ela anunciou que perdeu o bebê que esperava, fruto do seu relacionamento com jogador.