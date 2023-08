Deon, atacante do Bahia de Feira, morre após passar mal em treino

Um episódio triste marcou o futebol baiano nesta quarta-feira (9): a morte do atacante Deon, do Bahia de Feira. O jogador passou mal durante um treino do time, que se prepara para disputar as oitavas de final da Série D, e faleceu.



A equipe fazia atividades na Arena Cajueiro, palco do jogo de sábado contra o Nacional-AM, quando Deon caiu em campo. O atleta ainda foi levado para um hospital em Feira de Santana, em vão.



Nascido em Itapicuru, município baiano na divisa com Sergipe, Deon tinha 36 anos e era um centroavante muito conhecido no estado. Revelado na base do Bahia, chegou a disputar 11 jogos como profissional do Esquadrão entre 2006 e 2008 (anotou quatro gols) antes de fazer carreira no interior.