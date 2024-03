COPA DO NORDESTE

Deu Leão! Vitória vence o Fortaleza fora de casa e volta ao G4 do Nordestão

Matheusinho, de pênalti, marcou o gol que garantiu os três pontos ao rubro-negro

Publicado em 23 de março de 2024 às 22:28

Matheusinho marcou o gol rubro-negro na partida Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

O rubro-negro brocou e segue vivíssimo na Copa do Nordeste. Na noite deste sábado (23), no estádio Castelão, o Vitória venceu o Fortaleza por 1x0, gol marcado por Matheusinho, de pênalti. Com o resultado, o time entrou no G4 do Grupo A, na 3ª colocação, com 11 pontos ganhos. Na última rodada, quarta-feira, o Leão recebe o Treze, às 21h30, no Barradão. A equipe do técnico Léo Condé vai aguardar os resultados do complemento da rodada, no domingo, para saber a posição final na tabela.

Depois da última rodada da primeira fase do regional, o Leão vai concentrar suas atenções para os dois jogos da final do Campeonato Baiano. No próximo domingo, às 16h, o time recebe o Bahia no Barradão. Uma semana depois, visita o rival na Arena Fonte Nova, no mesmo horário.

O jogo

Vitória e Fortaleza chegaram pressionados para o duelo. Ambos foram derrotados em clássicos no meio da semana, contra Bahia e Ceará, respectivamente. O técnico Léo Condé optou por manter a escalação que jogou o Ba-Vi, com três volantes e Matheusinho como o único organizador do meio-campo. Osvaldo e Alerrandro formaram a dupla de ataque.

Apesar da formação teoricamente defensiva, o que se viu foi uma equipe com as linhas altas, adiantando a marcação, valorizando a posse de bola e utilizando os laterais para tentar surpreender os donos da casa.

A primeira boa oportunidade veio aos 10 minutos, de bola parada. Em uma falta da intermediária, o zagueiro Camutanga encheu o pé e acertou o centro da meta do goleiro João Ricardo, que deu rebote, não aproveitado pelos atacantes.

Melhor em campo, o rubro-negro deixava o tricolor ansioso, com muitos erros de passe. Os cearenses só apareceram com relativo perigo aos 16 minutos, quando Marinho chutou cruzado na entrada da área e assustou Lucas Arcanjo.

O goleiro, por sinal, evitou o que seria o primeiro gol da partida. Aos 26 minutos, Moisés recebeu pelo lado direito da defesa vermelha e preta, cortou a marcação e chutou forte para o gol. Bem posicionado, Arcanjo espalmou a bola e a zaga afastou em seguida.

Superior em campo, só faltava ao Vitória acertar o último passe para finalizar em gol. Mesmo com o domínio, ainda era necessário construir melhor as oportunidades para deixar os homens de frente em condição de chutar para o gol.

Enquanto isso, o Fortaleza tentava se organizar. O time de Vojvoda não conseguia criar muito, mas, quando aparecia, era com perigo. Aos 36 minutos, em uma sobra de bola na grande área, Calebe mandou de primeira e exigiu outra boa defesa de Lucas Arcanjo. Dali pra frente, o jogo ficou mais truncado e as chances de balançar a rede desapareceram. Era hora de esperar o segundo tempo.

Outro panorama

Após a chuveirada, os times voltaram com as mesmas escalações. A postura do Fortaleza, contudo, foi diferente. O rival adiantou a marcação e empurrou o Leão baiano para o campo de defesa. Restava ao rubro-negro apostar nos contra-ataques em velocidade, principalmente com a velocidade de Matheusinho.

Com esse panorama e tentando animar mais a partida, os dois técnicos resolveram mudar as escalações. Do lado vermelho e preto, o famoso seis por meia dúzia. Zé Hugo e Luiz Adriano entraram nas vagas de Osvaldo e Alerrandro.

Aos 25 minutos, o Leão voltou a rugir. Em lance pela direita, Léo Naldi mandou para o meio da área e Matheusinho, de cabeça, mandou para o gol. A redonda passou assustando o goleiro adversário.

Seis minutinhos depois, Marinho deu um carrinho na lateral do campo em Patric Calmon. Falta bem marcada. Na cobrança, Pochettino, que havia acabado de entrar, meteu a mão na bola. Pênalti claro, que Matheusinho foi para a cobrança e balançou a rede, com um chute forte no meio do gol aos 33 minutos.

Com tranquilidade, o Leão aproveitou a vantagem, conseguiu controlar a partida até o fim, segurando a pressão do Fortaleza nos minutos finais. Agora resta fazer o dever de casa e confirmar a classificação para o mata-mata.

Ficha técnica – Fortaleza 0x1 Vitória – 7ª rodada da Copa do Nordeste

Fortaleza: João Ricardo, Dudu, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco (Escobar); José Welison (Pochettino), Kauan e Calebe (Yago Pikachu); Marinho, Moisés (Machuca) e Pedro Rocha (Lucero). Técnico: Vodvoja

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga (Zapata), Wagner Leonardo e Patrick Calmon; Willian Oliveira, Léo Naldi (Jean Mota), Rodrigo Andrade (Luan Vinícius) e Matheusinho; Osvaldo (Zé Hugo) e Alerrandro (Luiz Adriano). Técnico: Léo Condé

Estádio: Castelão, em Fortaleza

Gol: Matheusinho, aos 33 minutos do 2º Tempo

Cartão amarelo: Marinho e Pochettino; Rodrigo Andrade