Dupla do Flamengo e volante do Fluminense se apresentam à Seleção

. Crédito: Joilson Marconne/CBF

A seleção brasileira está quase completa em Barcelona, onde fará no sábado (17) o primeiro dos dois amistosos desta Data Fifa. Nesta terça-feira (13), se apresentaram ao técnico Ramon Menezes na Espanha a dupla Pedro e Ayrton Lucas, do Flamengo, e o volante André, do Fluminense.



"Muito feliz, é a minha segunda convocação. Agora estou menos nervoso que da primeira vez. Vamos fazer uma ótima semana de preparação e ir com tudo para esses dois amistosos", disse André ao se apresentar à delegação brasileira na cidade espanhola. "A expectativa é muito boa, sempre é bom vir para cá. Espero dois grandes jogos, com duas vitórias, e quero aproveitar a oportunidade", afirmou Pedro.

Da lista de 23 convocados pelo técnico interino da seleção, só não se apresentaram ainda o goleiro Ederson, campeão da Liga dos Campeões no sábado com o Manchester City, e o zagueiro Robert Renan, do Zenit, que foi convocado de última hora para substituir Nino, vetado por problemas físicos. Ambos vão se integrar ao time na quarta-feira (14).

Com o grupo ainda incompleto, Ramon comandou na segunda-feira (12) o primeiro treino para os amistosos com Guiné, no sábado, e Senegal, na terça-feira que vem, dia 20. Somente 14 jogadores estiveram em campo para um treino técnico-tático no Centro de Treinamento do Espanyol.

A atividade foi mais leve porque muitos jogadores estavam de férias por conta do fim da temporada europeia, nas últimas semanas. Ramon simulou situações de jogo e dividiu os atletas em dois grupos - 7 contra 6, com o goleiro Alisson servindo a ambos E deu atenção especial a movimentações de ataque contra defesa