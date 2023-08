Fisiculturista baiana vai disputar o Olympia, maior evento mundial da modalidade

A baiana Alcione Santos Barreto está entre os brasileiros que vão disputar o Olympia, maior evento de fisiculturismo do mundo e que, este ano, será disputado de 2 a 5 de novembro, em Orlando, nos Estados Unidos. Alcione treina no CT Dark House, em São Paulo, que foi inaugurado em abril como um espaço voltado para treinamento de atletas de elite – trata-se da única academia da América Latina certificada pelo Olympia. A baiana compõe o time Integralmedica/Darkness, que tem oito atletas classificados para o torneio.

Duas brasileiras chegarão aos EUA com status de atuais campeãs. A paranaense Francielle Mattos, de 37 anos, é bicampeã e única mulher que venceu as duas edições até então realizadas da categoria Wellness. Natália Coelho, de 27 anos, venceu a Women’s Physique em 2022.

As mulheres são as responsáveis pelos melhores desempenhos do fisiculturismo brasileiro no Olympia. Além das duas citadas, Juliana Malacarne (tetracampeã de 2014 a 2017), Angélica Teixeira (2017 e 2018) e Isa Pecini (2019) também já foram campeãs. Francielle e Isa treinam no mesmo CT que Alcione.