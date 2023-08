Foco no concurso

Concursos públicos enchem os olhos de qualquer pessoa que busca por estabilidade no emprego, altos salários e benefícios. No Brasil, há certames com inscrições abertas e outros que devem abrir inscrições ainda neste ano, com salários que ultrapassam R$ 20 mil.



Um deles é o do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) que já definiu a comissão especial que vai estabelecer os requisitos e etapas do exame. No total, serão 520 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. O salário chega a R$ 22 mil.

A expectativa é que o edital da seleção do Mapa seja publicado até dezembro, conforme as exigências legais. Após a publicação, serão definidas as datas para a realização das provas, atendendo à necessidade de tempo para a preparação dos candidatos e à disponibilidade de locais para a aplicação dos exames.

As vagas deverão ser para agente de atividades agropecuárias; agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e técnico de laboratório, no nível médio técnico, e, para nível superior, auditor-fiscal federal agropecuário; analista em ciência e tecnologia e tecnologista.

Outro certame que ainda não está com as inscrições abertas e que também oferece altos salários é da Câmara dos Deputados, que tem oportunidades para atuação em 27 estados brasileiros. Serão 140 vagas de nível superior para o cargo de analista legislativo em diferentes especialidades. O salário inicial é de R$ 26.196,30. O cargo ainda conta com outros benefícios.

Administrador e especialista em carreiras públicas, Fábio Carvalho orienta àqueles que têm interesse em realizar as provas dos concursos públicos com data de inscrição que é necessário começar a se preparar mesmo antes da publicação do edital.

“E eles podem fazer isso passando um ‘pente fino’ nos editais dos concursos públicos realizados nos anos anteriores pelos órgãos de interesse. Isso serve para que o candidato tenha noção do que pode ser cobrado nos exames, além de se familiarizar com o estilo da prova, no caso daqueles que estão prestando concurso pela primeira vez”, diz Carvalho.

Na Bahia, além do concurso da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), que terá as inscrições encerradas nesta segunda-feira (20), os interessados também já podem se inscrever para as provas do Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região (CREF-BA), que oferece salários iniciais de R$ 3.834,3.

Concursos com os salários mais atrativos abertos no Brasil:

Concurso PMDF

Salário: R$ 11,4 mil

Formação:Superior

Vagas: 22

Situação: Aberto

Concurso: CREA-GO

Salário: R$ 11,2 mil

Formação: Médio e superior

Vagas: 455

Situação: Aberto

SEPLAG – MT

Salário: R$ 16, mil

Formação: Superior

Situação: Aberto

CRP 3 – BA

Salário: R$ 5,2 mil

Formação: Superior

Vagas: 52

Situação: Aberto

Concurso AIE

Salário: R$ 12,9 mil

Formação: Nível superior

Vagas: 300

Situação: Autorizado, mas sem edital

Concurso INPI

Salário: R$ 9.409,11

Formação: Nível superior

Vagas: 120

Situação: Autorizado, mas sem edital

Concurso DNIT

Salário: R$ 12,8 mil

Formação: Nível superior

Vagas: 100

Situação: Autorizado, mas sem edital

Concurso AFT

Salário: R$ 22,9 mil

Formação: Nível superior

Vagas: 900

Concurso Fiocruz

Salário: R$ 8 mil

Formação: Nível superior

Vagas: 300

Situação: Autorizado, mas sem edital

Concurso INCRA

Salário: R$ 7,2 mil

Formação: Nível superior

Vagas: 742