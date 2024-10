LAZER

De olho no Verão, Allê Varanda lança projeto que une música, gastronomia e vista privilegiada para a Baia de Todos-os-Santos

A primeira edição do Allê Sound será no dia 3 de novembro

O Allê Varanda Bar, localizado no Santo Antônio Além do Carmo, antecipa a chegada do Verão em Salvador com um projeto especial. No próximo dia 3 de novembro, às 15h, o espaço promove a primeira edição do Allê Sound, que unirá música e experiências gastronômicas, além de uma vista privilegiada da Baía de Todos-os-Santos. Os ingressos custam R$ 60 e podem ser adquiridos através da plataforma Ticketmaker.