INOVAÇÃO

Conheça roda de samba em Salvador que a música só acaba quando a vela se apaga

O evento é itinerante, sendo realizado mensalmente ou por demanda – de acordo com as datas festivas e as movimentações da cidade. A última edição aconteceu no último sábado (4), no Santo Antônio Além do Carmo. “O Banjo Novo tem reacendido a chama do legado musical afro-brasileiro que há muito tempo pulsa pelas ruas da capital baiana e contagia a todos, desde os mais jovens até os mais experientes. É mais do que um simples evento, é uma jornada emocional e cultural que busca conectar as gerações presentes com as raízes profundas do samba”, acrescentou Igor Reis.