DESTINO DEU CERTO

Lore Improta relembra início do amor com Léo Santana: "Eu sou muito fã dele, a gente nunca vai ter nada"

Dançarina entrou na trend das redes sociais com fotos antigas

Brenda Viana

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 08:43

Lore Improta e Leo Santana Crédito: Redes sociais

Uma nova trend nas redes sociais tem mostrado como o destino pode juntar as pessoas. Com a música "Meu Novo Mundo", de Charlie Brown Jr., a galera tem colocado fotos de antes e depois do relacionamento.

A dançarina Lore Improta resolveu entrar na brincadeira em sua conta no TikTok, recordando o início de sua história com o cantor Léo Santana, quando não acreditava que poderia ficar com ele.

"Eu sou muito fã dele, a gente nunca vai ter nada", escreveu Lore na primeira foto, onde mostra ela ainda sem os procedimentos no rosto, novinha e com Leo Santana na época do Parangolé. Em seguida, Lore surge em foto com o cantor e a filha do casal, a pequena Liz. "Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas...", diz o resto da legenda.

Leo Santana e Lore Improta Crédito: Redes sociais

Nos comentários, os seguidores brincaram sobre o destino só trazer pessoas complicadas, enquanto outros pediam para o destino juntar com famosos. "Destino, brinque comigo e com Murilo Benício, por favor", disse uma seguidora. "Eu quero que o destino brinque comigo e com Caio Castro", completou outra.