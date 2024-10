AMOR PELA BAHIA

Nanda Costa e Lan Lanh recordam pedido das filhas sobre mudança para Salvador: ‘Não queriam ir embora’

As artistas Nanda Costa e Lan Lahn já amavam Salvador, mas a mudança ocorreu devido pedido das filhas, Kim e Tiê, de 2 anos. A atriz revelou, nesta quarta-feira (09), que foram morar na capital baiana porque as meninas não queriam mais viver na ponte aérea.

As meninas não queriam ir embora. Falavam: ‘Mamãe, quero morar na Bahia!’”, disse Nanda entrevista ao Jornal Extra. A mudança só aconteceu, de fato, na Páscoa deste ano. As Nanda e Lan procuraram uma nova escola para as meninas, encontraram uma que se encaixava com os pré-requisitos das mamães.