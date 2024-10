TROCA DE TIROS

Foragido da Justiça é preso durante tiroteio na Avenida Suburbana

Troca de tiros deixou motoristas que passavam e moradores com medo; vídeo mostra tentativas de sair do local

Um foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto, foi preso nesta segunda-feira (21), em Salvador. Por conta de um tiroteio na Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Avenida Suburbana, na localidade do Boiadeiro, policiais militares prenderam o homem, suspeito de envolvimento em homicídios e tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes da 14ª Companhia Independente receberam uma denúncia de disparos de arma de fogo na região. Durante a operação para intensificar o policiamento no local, o suspeito, que estava com um ferimento de tiro no braço, foi localizado e preso.