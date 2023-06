Bahia fecha preparação para pegar o Fortaleza; Biel e Jacaré são vetados

O Bahia está pronto para enfrentar o Fortaleza. O elenco tricolor fez, na manhã desta sexta-feira (2), o último treino antes da partida, válida pela pela 9ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar neste sábado (3), às 16h, na Arena Castelão.



O dia no CT Evaristo de Macedo começou com conversa no auditório, seguida de aquecimento entre academia e campo. Depois, os jogadores participaram de um trabalho técnico em campo reduzido, com objetivo de marcar gols no “golzinho”. Mais tarde, o técnico Renato Paiva orientou uma atividade tática por cerca de 45 minutos, focada em jogadas ofensivas e defensivas.