Goleiro do Bahia é convocado para a Seleção Brasileira sub-15

Na semana passada, outros dois representantes do Bahia foram convocados para a Seleção Brasileira de base. O volante Sidney, de 16 anos, que joga no time sub-20 tricolor, foi chamado para Seleção sub-17 que disputará amistosos contra o México. A equipe também terá o preparador de goleiros Eduardo Varjão, do sub-20 do Esquadrão.