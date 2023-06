De volta ao Barradão, Vitória recebe o Ituano pela Série B

. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

efender a liderança da Série B do Brasileiro. Essa é novamente a missão do Vitória. Com Novorizontino, Vila Nova e Criciúma na cola, o Leão precisa vencer o Ituano na noite desta sexta-feira (2) para se garantir no topo da tabela sem depender de resultados dos adversários. A bola rola às 21h30, no Barradão, e os ingressos seguem à venda.



O Vitória tem 19 pontos, dois a mais os outros três integrantes do G4. Já sem a mesma gordura de outros tempos, o time do técnico Léo Condé pode até se garantir na primeira colocação com um empate, mas nesse caso precisará torcer para que os rivais não o ultrapassem no saldo de gols caso vençam seus confrontos.

Dono do melhor ataque do campeonato, com 17 gols comemorados, e da quarta defesa menos vazada, com seis tentos sofridos, o Leão tem 11 gols de saldo. Novorizontino e Vila Nova têm oito cada, e o Criciúma apenas quatro. Mas a ideia na Toca é tentar abrir vantagem frente aos adversários com um distanciamento também na pontuação geral.

A briga do Ituano é diferente. Com 10 pontos e na 13ª colocação, quer se afastar da zona de rebaixamento. O primeiro time do Z4 é o Avaí, que soma oito pontos. Para não se aproximar ainda mais do grupo de degola, a equipe paulista vai tentar acabar com um jejum. Pior visitante da competição, ainda não pontuou fora de casa.

Apesar da má fase recente, o Ituano estreou o técnico Marcinho na última rodada e venceu o Londrina por 3x1 no estádio Novelli Júnior. Já o Vitória vem de empate em 1x1 com o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Mudanças O Vitória vai enfrentar o Ituano com mudanças na escalação e também no esquema tático. Se diante do Avaí o comandante Léo Condé mandou a campo um time com três zagueiros, diante da equipe paulista ele deve retornar à formação original, apenas com Camutanga e Wagner Leonardo. João Victor tende a ficar novamente à disposição no banco.

Com o isso, o treinador rubro-negro abre vaga para a peça mais central e avançada no meio-campo. A função pode ser desempenhada mais uma vez por Osvaldo. Thiago Lopes, Gegê e Diego Torres também são opções. A ponta direita deve ficar com Wellington Nem. O atacante marcou o único gol rubro-negro contra o Avaí e deve seguir no time, principalmente por causa do bom momento que vive.

Recuperado de uma inflamação do dente, o atacante Zé Hugo também deve recuperar a titularidade no lado esquerdo do campo. Santiago Tréllez será o homem de referência na área pela segunda partida consecutiva, já que Léo Gamalho ainda trata uma torção no tornozelo.

Lesionado no joelho, Matheusinho segue fora, bem como Giovanni Augusto, que está curado da lesão na panturrilha, mas ainda realiza transição física.

O protetor das traves rubro-negras ainda será definido. Dono da camisa 1 e um dos destaques do Vitória na Segundona, Lucas Arcanjo se recupera de uma torção, passou a semana toda em tratamento e ainda será reavaliado pelos médicos. Caso ele não tenha condições de jogo, Dalton será o substituto e Thiago Rodrigues ficará como opção entre os reservas.