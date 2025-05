BRASILEIRÃO

Em semana decisiva, Bahia visita o Grêmio e quer seguir na parte de cima da tabela na Série A

Depois de encarar o tricolor gaúcho neste domingo (25), time pega o Inter pela Copa Libertadores

Miro Palma

Publicado em 24 de maio de 2025 às 19:00

Acevedo, com a bola, tem chance de começar na equipe titular Crédito: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Sem descanso na temporada, o Bahia tem um novo desafio pela frente. Neste domingo (25), o tricolor encara o Grêmio, às 11h, na arena do time gaúcho, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão tem a missão de manter a boa fase na Série A, mas terá que superar desafios. >

Depois de vencer o Vitória por 2x1 em clássico disputado na Fonte Nova, o clube inicia a rodada na 6ª colocação, com 15 pontos. Mirando o alto da tabela, vai em busca do triunfo para chegar ao G4 do torneio. O duelo será o primeiro da sequência de dois jogos que o clube baiano terá em Porto Alegre. Na quarta-feira (28), o adversário será o Internacional, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.>

O técnico Rogério Ceni tem problemas para montar o time. Titular absoluto, o volante Jean Lucas foi expulso no Ba-Vi e está fora. O substituto natural seria Erick, que também vem atuando na lateral direita. Porém, o jogador se machucou durante o aquecimento da goleada de 4x0 contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, e virou desfalque.>

Ceni não deu pistas sobre como vai escalar a equipe, mas um dos cenários é promover a entrada de Acevedo no meio-campo, avançando Caio Alexandre. Outra possibilidade é a entrada do polivalente Michel Araújo ou de Rodrigo Nestor. Há ainda a chance do treinador mudar a equipe para o esquema com três atacantes. >

O zagueiro Kanu, o volante Rezende e o atacante Ademir, todos machucados, completam a lista de desfalques. Por outro lado, Ceni pode ter o retorno do lateral direito Santi Arias. O colombiano está recuperado de lesão e, nos últimos dias, fez transição física. A tendência é a de que ganhe alguns minutos contra os gremistas e também fique à disposição diante do Inter. >

Autor de dois gols contra o Paysandu, o atacante Willian José confia que o grupo pode conseguir um bom resultado mesmo jogando fora de casa. No ano passado, o tricolor venceu o Grêmio por 2x0, pelo Brasileirão. A partida foi disputada em Caxias do Sul. Mesmo assim, Willian sabe da força do adversário e projeta um jogo difícil. >

“Temos um jogo muito importante contra um adversário difícil também, que é o Grêmio, que vem brigando na parte de baixo, na zona de rebaixamento, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito longo, difícil. Temos que fazer um grande jogo, até para ganhar confiança para o jogo de quarta-feira”, analisou. >

Adversário>

Enquanto o Bahia olha para cima no Brasileiro, o Grêmio vive fase totalmente oposta e tenta não olhar para baixo. O clube gaúcho é o 17º colocado, com nove pontos, dentro da zona de rebaixamento. O time conquistou apenas duas vitórias em nove jogos e Vem recebido críticas. >

Para piorar, antes de enfrentar o Bahia, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil em casa pelo CSA, o que aumentou a pressão sobre o técnico Mano Menezes e os seus comandados. Para o confronto, Mano não terá o meia Monsalve, machucado, e o zagueiro Jemerson, suspenso pelo terceiro amarelo. Também estão no departamento médico Cuéllar, Edenilson, Gustavo Martins, Rodrigo Ely, Igor Serrote e João Lucas. >