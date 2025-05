SÉRIE A

Grêmio x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto contra os gaúchos ocorre neste domingo (25), às 11h, na Arena do Grêmio

Publicado em 25 de maio de 2025 às 07:00

Em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, Grêmio e Bahia se enfrentam neste domingo, às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Vivendo momentos opostos na tabela, os times entram em campo com objetivos distintos: o Tricolor de Aço quer entrar de vez no G-4, enquanto os gaúchos buscam escapar da zona de rebaixamento. Confira onde assistir ao vivo, o horário do jogo, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Grêmio x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do canal Premiere, na TV fechada e via pay-per-view.>

Grêmio

Com apenas nove pontos, o Grêmio ocupa a 17ª colocação e luta para deixar a zona de rebaixamento. A equipe comandada por Mano Menezes não vence há dois jogos: empatou em 0 a 0 com o CSA pela Copa do Brasil e foi derrotada pelo São Paulo por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão. Jogando em casa, a missão é somar pontos e reagir antes da pausa para a Data Fifa.>

Bahia

Embalado por vitórias expressivas — incluindo o Ba-Vi e uma goleada por 4 a 0 sobre o Paysandu na Copa do Brasil — o Bahia vem forte para o confronto. Com 15 pontos, ocupa atualmente a sexta colocação e está a apenas um ponto do G-4. A equipe de Rogério Ceni aposta no bom momento ofensivo e no equilíbrio defensivo para vencer fora de casa.>

Prováveis escalações de Grêmio x Bahia

Grêmio: Volpi; Ronald, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon; Villasanti, Dodi; Cristian Olivera, Cristaldo, Amuzu; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.>